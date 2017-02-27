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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6484648564866487

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 125
В діапазоні 26-27
2%
3
27-28
10%
12
28-29
74%
92
Більше 30
14%
18
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 12:19

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
29.09.2020.......................28,2934
Гривна укрепилась чуть более, чем на копейку.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2.5 копейки. После двойной порции кофе сузили спред сверху до рабочих 2 копеек и остались стоять на месте. Около 11-15 приподнялись на полкопейки и продолжили торговать в балансе.
Справочный курс встретили котировками 28.2850 - 28.3050, что на полкопейки выше открытия.
Относительно евро рост чуть сильнее - доллар в мире умеренно снижается.

НБУ вчера операций, кроме операции устрашения, на рынке не проводил. В анализе ликвидности учтены 22.5 млн, которые были проданы в пятницу ТОМом.
Остатки на коррсчетах сократились. Сокращение произошло за счет перетока средств в казначейство и за счет увеличения объема суточных сертификатов. Инкассация и интервенция НБУ почти полностью компенсировали друг друга.

В пятницу объем валютного рынка сократился с 493.8 до 458.2 млн. Чистое предложение составило около 436 млн, сократившись в меньшей степени, чем общий объем. Клиентские обороты также немного упали, сохранив неизменной разницу между спросом и предложением. Стоит заметить, что НБУ потребовался значительно меньший объем интервенции для уравновешивания спроса. Это говорит о том, что среди банковских заявок доминировало предложение. В целом, рынок показал весьма приличную, как для пятницы, активность.
Сибарит
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