а сами запчасти, надеюсь, воровали? )
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 вер, 2020 09:31
Додано: Вів 29 вер, 2020 09:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
"- Что такое раздвоение личности?
- Это когда ваша тёща летит в пропасть на вашем автомобиле."
Баксо-хомякам от роста курса радость очень условная, т.к. гривневые доходы означают уменьшение следующей партии заначки.
Додано: Вів 29 вер, 2020 09:44
в детстве один раз украл резиновую свинью и... выбросил, не для себя воровал просто она мне сильно не нравилась. Больше не воровал ничего и никогда.
если для накоплений то мониторить курс к гривне бессмысленно, гривневые цены растут в отрыве от курса, груши по 65 грн/кило! Надо мониторить стоимость аналогичных активов - золота, элитная недвижимость, евро, франки.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 29 вер, 2020 10:29
28.25-28.30/28.35-28.37
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Вів 29 вер, 2020 10:48
Додано: Вів 29 вер, 2020 10:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
графики говорят об идеальном балансе спроса/предложения.
Курс ниже 28,50 маловероятен
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 29 вер, 2020 11:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Доброе утро .
Малый -(ломбард) 28.31-28.41
ФортЭчная 28.30-28.40
Аврора -(подвал)28.27-28.37
Всем Здоровья и Успехов .
Додано: Вів 29 вер, 2020 11:48
Доброго дня!
Місто Лева малює так 25(27)/29(30)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 29 вер, 2020 12:19
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
29.09.2020.......................28,2934
Гривна укрепилась чуть более, чем на копейку.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2.5 копейки. После двойной порции кофе сузили спред сверху до рабочих 2 копеек и остались стоять на месте. Около 11-15 приподнялись на полкопейки и продолжили торговать в балансе.
Справочный курс встретили котировками 28.2850 - 28.3050, что на полкопейки выше открытия.
Относительно евро рост чуть сильнее - доллар в мире умеренно снижается.
НБУ вчера операций, кроме операции устрашения, на рынке не проводил. В анализе ликвидности учтены 22.5 млн, которые были проданы в пятницу ТОМом.
Остатки на коррсчетах сократились. Сокращение произошло за счет перетока средств в казначейство и за счет увеличения объема суточных сертификатов. Инкассация и интервенция НБУ почти полностью компенсировали друг друга.
В пятницу объем валютного рынка сократился с 493.8 до 458.2 млн. Чистое предложение составило около 436 млн, сократившись в меньшей степени, чем общий объем. Клиентские обороты также немного упали, сохранив неизменной разницу между спросом и предложением. Стоит заметить, что НБУ потребовался значительно меньший объем интервенции для уравновешивания спроса. Это говорит о том, что среди банковских заявок доминировало предложение. В целом, рынок показал весьма приличную, как для пятницы, активность.
Додано: Вів 29 вер, 2020 12:29
vitaliian
идеальный баланс это - ноль, на каих графиках вы его увидели?
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