Додано: Вів 29 вер, 2020 12:19

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

29.09.2020.......................28,2934

Гривна укрепилась чуть более, чем на копейку.

Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2.5 копейки. После двойной порции кофе сузили спред сверху до рабочих 2 копеек и остались стоять на месте. Около 11-15 приподнялись на полкопейки и продолжили торговать в балансе.

Справочный курс встретили котировками 28.2850 - 28.3050, что на полкопейки выше открытия.

Относительно евро рост чуть сильнее - доллар в мире умеренно снижается.



НБУ вчера операций, кроме операции устрашения, на рынке не проводил. В анализе ликвидности учтены 22.5 млн, которые были проданы в пятницу ТОМом.

Остатки на коррсчетах сократились. Сокращение произошло за счет перетока средств в казначейство и за счет увеличения объема суточных сертификатов. Инкассация и интервенция НБУ почти полностью компенсировали друг друга.



В пятницу объем валютного рынка сократился с 493.8 до 458.2 млн. Чистое предложение составило около 436 млн, сократившись в меньшей степени, чем общий объем. Клиентские обороты также немного упали, сохранив неизменной разницу между спросом и предложением. Стоит заметить, что НБУ потребовался значительно меньший объем интервенции для уравновешивания спроса. Это говорит о том, что среди банковских заявок доминировало предложение. В целом, рынок показал весьма приличную, как для пятницы, активность.