дядя Caша написав: in memory of US Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...
US
Вітаюсь совсіма!
Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії!
Середньотижнева зміна курсу НБУ: +0,0543(+0,0336). ВИРОСЛИ. Йшло догори в позапройдешньому тижні по 5,43 копійки за добу. Це в 1,6 рази швидше ніж росло на попередньому тому тижні
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: +0,0106(+0,0070). СерРічна росла на тижні в середньому по + 1,06 копійки за добу. Це також у 1,51 рази більше як і на попередньому тому тижні.
Повні оберти МБ за тиждень 2017,5261(1512,2589) млн. долярів. Оберти гарно виросли Робочий тиждень повний, та ще й перед 20 числом. Середні оберти за цей час склали 403,51(302,45) млн.дол. Також добряче виросли. Зрозуміло, що й середньоарифметичні оберти за рік на добу 358,70(357,40) млн.грн., також підросли. Значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
СередньоТижневе зважене значення курсу доляра на той тиждень дорівнювало 28,0907 грн./$. І як Ви міркуэте, що б це значило
Середньотижнева зміна курсу НБУ: +0,0191(+0,0543). ТАКОЖ ВИРОСЛИ. Йшло догори в пройдешньому тижні по 1,91 копійки за добу. Це більше ніж в 2,5 рази повільніше. Пригальмували!
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: +0,0103(+0,0106). СерРічна росла на тижні в середньому по + 1,03 копійки за добу. Також трошечки пригальмували. Та потяг собі йде і йде на Богодухів...
Повні оберти МБ за тиждень 1926,6411(2017,5261) млн. долярів. Припали! Робочий тиждень повний. Почали гарно повертати ПДВ. Середні оберти за цей час склали всього 385,33(403,51) млн.дол. Припали та лишилися вищими за Среднеарифметичні оберти за рік на добу 359,43(358,70) млн.грн., які самі, зрозуміло, трохи підросли. Значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 28,2934 грн./доляр. А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 26,5191 грн./дол. і це на 1.77(1,61 два тижні тому) грн./дол. меньше поточного курсу. Підросло! Тобто вигода при продажі доляра 6.69(6,08 два тижні тому) відсотка. Підросла.
Доляр все ще перекуплено на 1,77 гривні.
СередньоТижневе зважене значення курсу доляра з початку тижня дорівнювало 28,2233(28,0907) грн./$. Воно виросло! І таки так, на тижні вигравали ті, хто купував дешевше, а продавав дорожче!
Особистий погляд на те, що відбувається. НБУ за чиєюсь вказівкою допідштовхувався, допоки зацікавлені сили допетрали на чию користь перед виборами воно буде грати. Здається НБУ отримав нову вказівку тримати. Ось і маємо, чотири доби на тиждень, ой вибачте кроки, вгору, та одні ципочки додолу. І так вже останні два рази. А на разі, вже мали який не який, та імунітет до всіляких виборів...
Та про те, маємо вже шостий тиждень поспіль падіння гривні
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 29 вер, 2020 13:08, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Аврора -(подвал)28.27-28.37 Всем Здоровья и Успехов .
Анголенко готивочка 28,30-28,37
сахар подорожал на 30%, а в роисе на 1%, производители говорят - буряк плохой, а в роисе значит хороший...короче гонят, педро шоколадное, владелец заводиков хочет народ перед выборами возбудить...
Про паритет убедительнее получалось
Здравствуйте . Ну зачем Вы все время этим тычете ? Умнейший человек , с нестандартным мышлением , знаток монет И много другого, а Вы так грубо . Ну кто здесь написал аксиому , кто ? Другие откровенный бред пишут и им никто предъявы не делают . Ни к чему эти подколки .
s0v7a написав:Особистий погляд на те, що відбувається. НБУ за чиєюсь вказівкою допідштовхувався, допоки зацікавлені сили допетрали на чию користь перед виборами воно буде грати. Здається НБУ отримав нову вказівку тримати. Ось і маємо, чотири доби на тиждень, ой вибачте кроки, вгору, та одні ципочки додолу. І так вже останні два рази! [/size]Хай щастить![/color]
-А давай голову НБУ змінимо, гривню девальвуємо, буде більше податків із імпорту, дохідну частину бюджету наповнимо. - Давай a few months later -Слухай, так то ж вибори на носі. -Ну та! -Але ж у нас той хто гривню девальвує - той поганий. Втратимо голоси. Ітак не густо... -Точно! -Треба щось придумати... - А що бюджет? -Так я ж і говорю. Треба щось придумати...
Франківськ 28,2/28,32 Від вчора додали 2 копійки до оферів.
ПС: Постфактум можна зробити висновок, що НБУ все ж таки активніше приймав участь у міжбанку коли гривня дорожчала ніж навпаки. Це дивним чином спів-пало із зміною голови НБУ.. Не можу сказати чи це добре чи погано, але точно не додає НБУ бонусів у питанні Незалежності.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
s0v7a То одним словом - на моменті, купувати доляр має сенс? Чи ще можна домаринувати до кінця року гривню під 17,5-18,5% річних? Дякую!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
5929966 написав:Ну имно например поднятием тарифов на все для населения?
закрутить гайки можно только до определенного уровня. Например до уровня Северной Кореи. Дальнейшее закручивание гаек приведет к срыву резьбы
Безусловно. Но все же это как один из факторов сдерживания роста курса и даже наполнения бюджета через например прибыль нафтогаза имеет место быть. Понятно что механизм не рыночный но... Все больше народу думает о отопительном сезоне а не о баксах еще и с учетом зажима гаек по субсидиям (ожидаемо)
s0v7a написав:Особистий погляд на те, що відбувається. НБУ за чиєюсь вказівкою допідштовхувався, допоки зацікавлені сили допетрали на чию користь перед виборами воно буде грати. Здається НБУ отримав нову вказівку тримати. Ось і маємо, чотири доби на тиждень, ой вибачте кроки, вгору, та одні ципочки додолу. І так вже останні два рази! [/size]Хай щастить![/color]
-А давай голову НБУ змінимо, гривню девальвуємо, буде більше податків із імпорту, дохідну частину бюджету наповнимо. - Давай a few months later -Слухай, так то ж вибори на носі. -Ну та! -Але ж у нас той хто гривню девальвує - той поганий. Втратимо голоси. Ітак не густо... -Точно! -Треба щось придумати... - А що бюджет? -Так я ж і говорю. Треба щось придумати...
Франківськ 28,2/28,32 Від вчора додали 2 копійки до оферів.
ПС: Постфактум можна зробити висновок, що НБУ все ж таки активніше приймав участь у міжбанку коли гривня дорожчала ніж навпаки. Це дивним чином спів-пало із зміною голови НБУ.. Не можу сказати чи це добре чи погано, але точно не додає НБУ бонусів у питанні Незалежності.
Ще раз скажу - зе-команда цим курсум стріляє собі в ногу!(могли трохи зачекати, а вже після виборів "відв'язати" курс) Але щось пішло не так... НЕ думаЮТЬ!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!