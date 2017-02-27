скорее тебе солью в зад
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 вер, 2020 13:43
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 29 вер, 2020 13:45
Курс доллара (ПОВ, опт) 13-37:
Харьков 28.35 - 28.39(40) Ровные курсы, спред 4-5 копеек.
Чернигов 28.28 - 28.37
Сумы 28.30 - 28.40
Полтава 28.28 - 28.38
Додано: Вів 29 вер, 2020 13:46
Вітаю, Долярчику.
В мене є стовбці під 18,5 до грудня помісячно включно. Всі під гарантування повернення під завʼязку. Ще й на півтора роки вперед маю стовбур під 14 відсотків.
Та під 9 відсоткіів вже не хочу розміщувати, а під вісім будемо мати 8*0.805=6.44 - чистими, а це вже майже в рівень з таргетом НБУ по інфляції 5+1!
Хоча за визначенням середньорічної зваженної доляр лишається перекупленим і його треба продавати.
Ось Вам дворічний графік середньозваженой на протязі двох останніх років. Самі вирішуйте. Як в де-кого в підпису: "Живіть своїм розумом"
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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