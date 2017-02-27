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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6485648664876488

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 126
В діапазоні 26-27
2%
3
27-28
10%
12
28-29
74%
93
Більше 30
14%
18
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 13:43

  Долярчик написав:зе-команда цим курсум стріляє собі в ногу

скорее тебе солью в зад
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 13:45

Курс доллара (ПОВ, опт) 13-37:

Харьков 28.35 - 28.39(40) Ровные курсы, спред 4-5 копеек.

Чернигов 28.28 - 28.37
Сумы 28.30 - 28.40
Полтава 28.28 - 28.38
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 13:46

  Долярчик написав:s0v7a
То одним словом - на моменті, купувати доляр має сенс?
Чи ще можна домаринувати до кінця року гривню під 17,5-18,5% річних?
Дякую!


Вітаю, Долярчику.

В мене є стовбці під 18,5 до грудня помісячно включно. Всі під гарантування повернення під завʼязку. Ще й на півтора роки вперед маю стовбур під 14 відсотків.

Та під 9 відсоткіів вже не хочу розміщувати, а під вісім будемо мати 8*0.805=6.44 - чистими, а це вже майже в рівень з таргетом НБУ по інфляції 5+1! :cry:

Хоча за визначенням середньорічної зваженної доляр лишається перекупленим і його треба продавати.

Ось Вам дворічний графік середньозваженой на протязі двох останніх років. Самі вирішуйте. Як в де-кого в підпису: "Живіть своїм розумом" :wink:

Зображення

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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  #<1 ... 6485648664876488
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