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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6485648664876488

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 127
В діапазоні 26-27
2%
3
27-28
9%
12
28-29
74%
94
Більше 30
14%
18
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 13:46

  Долярчик написав:s0v7a
То одним словом - на моменті, купувати доляр має сенс?
Чи ще можна домаринувати до кінця року гривню під 17,5-18,5% річних?
Дякую!


Вітаю, Долярчику.

В мене є стовбці під 18,5 до грудня помісячно включно. Всі під гарантування повернення під завʼязку. Ще й на півтора роки вперед маю стовбур під 14 відсотків.

Та під 9 відсоткіів вже не хочу розміщувати, а під вісім будемо мати 8*0.805=6.44 - чистими, а це вже майже в рівень з таргетом НБУ по інфляції 5+1! :cry:

Хоча за визначенням середньорічної зваженної доляр лишається перекупленим і його треба продавати.

Ось Вам дворічний графік середньозваженой на протязі двох останніх років. Самі вирішуйте. Як в де-кого в підпису: "Живіть своїм розумом" :wink:

Зображення

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 15:24

s0v7a
Вітаю і Вас!

Подякував!

Живу своїм розумом! :)

Мені б до січня дотягнути(щоб курс не перетнув 30) - а там всі заощадження в бетон і іпотека "наше фффсьо"! :)
А тоді, нехай держава хвилюється, щоб гривня дуже не знецінилась! :D

Гарного дня!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 15:27

  yama написав:
  Qwerty"[quote="5040217:andrein написав:В Бессарабии на полях тоже все печально, кукуруза и подсолнух на сегодня чуть выше колена. Тут некоторые фермеры реально вешаются.

Цікава ситуація, а ось USDA репорт від 12 серпня пише, що буде зібрано більше кукурудзи:
Ukraine corn production is forecast higher, largely reflecting higher expected area.

https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/wasde0820.pdf

Не буде...[/quote]
подскажите по кукурузе , есть кормовые сорта для животных и отдельно для людей или нет ? если есть то как отличить ?[/quote]
Немає. Є показники пошкодженості зерна кукурудзи, зазвичай залежить від очистки, сушки і збереження, краще в напольних складах, гірше в силосах! Це, якщо характеризувати посіви всієї кукурудзи, яку збирають восени... Та що йде як делікатесна для варки в літній період сіється в мізерних обсягах і погоди не грає!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 15:52

  s0v7a написав:
  Долярчик написав:s0v7a
То одним словом - на моменті, купувати доляр має сенс?
Чи ще можна домаринувати до кінця року гривню під 17,5-18,5% річних?
Дякую!


Вітаю, Долярчику.

В мене є стовбці під 18,5 до грудня помісячно включно. Всі під гарантування повернення під завʼязку. Ще й на півтора роки вперед маю стовбур під 14 відсотків.

Та під 9 відсоткіів вже не хочу розміщувати, а під вісім будемо мати 8*0.805=6.44 - чистими, а це вже майже в рівень з таргетом НБУ по інфляції 5+1! :cry:

Хоча за визначенням середньорічної зваженної доляр лишається перекупленим і його треба продавати.

Ось Вам дворічний графік середньозваженой на протязі двох останніх років. Самі вирішуйте. Як в де-кого в підпису: "Живіть своїм розумом" :wink:

Зображення

ВО

Хай щастить!

Вітання!
А чи є у Вас аналогічний графік за 2013-2016рр, для розуміння процессу перетворення у часі перекупленності долара у його перепроданість при незмінно зростаючому курсі?
Викладіть, будь ласка, якщо є змога.
Дякую
Ut sementem feceris, ita et metes
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Corpocrator
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