Долярчик написав:s0v7a То одним словом - на моменті, купувати доляр має сенс? Чи ще можна домаринувати до кінця року гривню під 17,5-18,5% річних? Дякую!
Вітаю, Долярчику.
В мене є стовбці під 18,5 до грудня помісячно включно. Всі під гарантування повернення під завʼязку. Ще й на півтора роки вперед маю стовбур під 14 відсотків.
Та під 9 відсоткіів вже не хочу розміщувати, а під вісім будемо мати 8*0.805=6.44 - чистими, а це вже майже в рівень з таргетом НБУ по інфляції 5+1!
Хоча за визначенням середньорічної зваженної доляр лишається перекупленим і його треба продавати.
Ось Вам дворічний графік середньозваженой на протязі двох останніх років. Самі вирішуйте. Як в де-кого в підпису: "Живіть своїм розумом"
ВО
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Мені б до січня дотягнути(щоб курс не перетнув 30) - а там всі заощадження в бетон і іпотека "наше фффсьо"! А тоді, нехай держава хвилюється, щоб гривня дуже не знецінилась!
Гарного дня!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Не буде...[/quote] подскажите по кукурузе , есть кормовые сорта для животных и отдельно для людей или нет ? если есть то как отличить ?[/quote] Немає. Є показники пошкодженості зерна кукурудзи, зазвичай залежить від очистки, сушки і збереження, краще в напольних складах, гірше в силосах! Це, якщо характеризувати посіви всієї кукурудзи, яку збирають восени... Та що йде як делікатесна для варки в літній період сіється в мізерних обсягах і погоди не грає!
Долярчик написав:s0v7a То одним словом - на моменті, купувати доляр має сенс? Чи ще можна домаринувати до кінця року гривню під 17,5-18,5% річних? Дякую!
Вітаю, Долярчику.
В мене є стовбці під 18,5 до грудня помісячно включно. Всі під гарантування повернення під завʼязку. Ще й на півтора роки вперед маю стовбур під 14 відсотків.
Та під 9 відсоткіів вже не хочу розміщувати, а під вісім будемо мати 8*0.805=6.44 - чистими, а це вже майже в рівень з таргетом НБУ по інфляції 5+1!
Хоча за визначенням середньорічної зваженної доляр лишається перекупленим і його треба продавати.
Ось Вам дворічний графік середньозваженой на протязі двох останніх років. Самі вирішуйте. Як в де-кого в підпису: "Живіть своїм розумом"
ВО
Хай щастить!
Вітання! А чи є у Вас аналогічний графік за 2013-2016рр, для розуміння процессу перетворення у часі перекупленності долара у його перепроданість при незмінно зростаючому курсі? Викладіть, будь ласка, якщо є змога. Дякую