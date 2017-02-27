Долярчик написав:s0v7a То одним словом - на моменті, купувати доляр має сенс? Чи ще можна домаринувати до кінця року гривню під 17,5-18,5% річних? Дякую!
Вітаю, Долярчику.
В мене є стовбці під 18,5 до грудня помісячно включно. Всі під гарантування повернення під завʼязку. Ще й на півтора роки вперед маю стовбур під 14 відсотків.
Та під 9 відсоткіів вже не хочу розміщувати, а під вісім будемо мати 8*0.805=6.44 - чистими, а це вже майже в рівень з таргетом НБУ по інфляції 5+1!
Хоча за визначенням середньорічної зваженної доляр лишається перекупленим і його треба продавати.
Ось Вам дворічний графік середньозваженой на протязі двох останніх років. Самі вирішуйте. Як в де-кого в підпису: "Живіть своїм розумом"
ВО
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Мені б до січня дотягнути(щоб курс не перетнув 30) - а там всі заощадження в бетон і іпотека "наше фффсьо"! А тоді, нехай держава хвилюється, щоб гривня дуже не знецінилась!
Гарного дня!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Не буде...[/quote] подскажите по кукурузе , есть кормовые сорта для животных и отдельно для людей или нет ? если есть то как отличить ?[/quote] Немає. Є показники пошкодженості зерна кукурудзи, зазвичай залежить від очистки, сушки і збереження, краще в напольних складах, гірше в силосах! Це, якщо характеризувати посіви всієї кукурудзи, яку збирають восени... Та що йде як делікатесна для варки в літній період сіється в мізерних обсягах і погоди не грає!
Вітання! А чи є у Вас аналогічний графік за 2013-2016рр, для розуміння процессу перетворення у часі перекупленності долара у його перепроданість при незмінно зростаючому курсі? Викладіть, будь ласка, якщо є змога. Дякую
ПС. Перекази від заробітчан впали несуттєво
В январе-августе 2020 года объем частных переводов в Украину из-за границы составил $7 168 млн, что на 6,4% (на $493 млн) меньше, чем в аналогичный период прошлого года ($7 661 млн). Об этом сообщает Нацбанк во вторник, 29 сентября
s0v7a написав:
Долярчик написав:s0v7a То одним словом - на моменті, купувати доляр має сенс? Чи ще можна домаринувати до кінця року гривню під 17,5-18,5% річних? Дякую!
Вітаю, Долярчику.
В мене є стовбці під 18,5 до грудня помісячно включно. Всі під гарантування повернення під завʼязку. Ще й на півтора роки вперед маю стовбур під 14 відсотків.
Та під 9 відсоткіів вже не хочу розміщувати, а під вісім будемо мати 8*0.805=6.44 - чистими, а це вже майже в рівень з таргетом НБУ по інфляції 5+1!
Хоча за визначенням середньорічної зваженної доляр лишається перекупленим і його треба продавати.
Ось Вам дворічний графік середньозваженой на протязі двох останніх років. Самі вирішуйте. Як в де-кого в підпису: "Живіть своїм розумом"
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................29.09.2020...........30.09.2020 дата розрахунку...............28.09.2020............29.09.2020 Євро..................................33,0376.................33,1309 Долар США.......................28,3062.................28,2989 После полудня доллар отыграл около половины копейки. Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2.5 копейки. После двойной порции кофе сузили спред сверху до рабочих 2 копеек и остались стоять на месте. Около 11-15 приподнялись на полкопейки и продолжили торговать в балансе. Справочный курс встретили котировками 28.2850 - 28.3050, что на полкопейки выше открытия. Относительно евро рост чуть сильнее - доллар в мире умеренно снижается. После полудня начался очень плавный рост, за время обеда выросли на копейку. После обеда рост ускорился, с 14-30 до 15-30 выросли на 2 копейки. Официальный курс встретили котировками 28.3150 - 28.3350. За день выросли на 3.5 копейки относительно открытия и на 4.5 копейки относительно вчерашнего закрытия. Относительно сегодняшнего официальный курс доллара снизился почти на копейку, курс евро вырос на 10 копеек.
Этот день в истории: 2019 - 24.0828 (-10) +421 2018 - 28.2699 (-3) +3
2017 - 26.5785 (+5) 2016 - 25.9119 (+2)
холява написав:Красиво растем.На межбанке перелетели через 28,33.
По сегодняшним торгам я бы сказал, что через 33 переползли Полета нет, движение плавное и, похоже, без участия регулятора.
Востаннє редагувалось Сибарит в Вів 29 вер, 2020 16:06, всього редагувалось 1 раз.