Да быстрее бы доллар остановился или вниз пошел .
Тут, как раз ,время наступает в начале месяца закупки делать .
Рубль вообще что надо .
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 вер, 2020 16:16
Додано: Вів 29 вер, 2020 16:29
На валютном рынке чаще действует другое правило:
- Скажите, если я пойду по этой улице, там будет вокзал?
- Вы знаете, он там будет, даже если Вы туда не пойдете.
Додано: Вів 29 вер, 2020 16:31
Если инфляция околонулевая, гривну нужно печатать - это логично, грех не пользоваться таким моментом, дыры бюджета можно закрывать с печатного станка, цены все равно не реагируют, кроме сезонных.
Додано: Вів 29 вер, 2020 16:40
Україна не встигає виконати вимогу МВФ про ліквідацію фіскальної служби
Не дивлячись на домовленості з МВФ, Україна не встигне ліквідувати Державну фіскальну службу (ДФС) до кінця 2020 року.
Про це заявив в.о. глави ДФС Сергій Солодченко.
"Чисто податкову міліцію до кінця року ліквідувати можливо. Всю ДФС – будуть складності", – зазначив Солодченко.
За його словами, ДФС – правонаступник багатьох великих структур, наприклад, Міністерства доходів і зборів, тому для ліквідації потрібен час.
"У нас є чимало людей, які перебувають у відпустках із догляду за дитиною, є майно, яке треба передавати, зокрема мова йде про окуповані території, питання передачі озброєння, конфіскату. Всі ці моменти вимагають значного часу і дотримання певних процедур", – підкреслив Солодченко.
Він зазначив, що зараз у структурі ДФС залишилася тільки податкова міліція, а також адміністративний персонал: кадри, бухгалтерія тощо.
"Загалом у ДФС працює близько 5000 осіб. З ліквідацією всіх співробітників звільнять", – зазначив глава служби.
Додано: Вів 29 вер, 2020 16:56
В Германии усиливается дефляция, не поддающаяся лечению даже сверх-мягкой политикой ЕЦБ. Падение спроса приводит к падению цен, что в свою очередь приводит к еще большему падению спроса... Если это не остановить, из рецессии можно выбираться и 7 лет, как, например, Япония в 90-х.
Тенденция эта, увы, нюблюдается не только в Германии. Дефляцией на сегодня охвачены также Италия, Испания, Португалия, Австрия, Ирландия, Болгария, Эстония, Латвия, Австралия и Япония.
Додано: Вів 29 вер, 2020 17:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
с девальвацией бетон тоже дешевеет, застройщики фиксируют либо курс ниже рыночного либо цену в гривнах. Или вы думали бетон как импорт, куда доллар туда и цена?
цены не реагируют на эмиссию, а курс реагирует. Цены смотрят не на инфляцию а на курс. Вырастет курс за ним и цены подтянутся. При такой инфляционной модели надо вводить евро, как Черногория (это можно сделать даже не будучи членом ЕС) и тогда инфляции конец.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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