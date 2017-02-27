Да быстрее бы доллар остановился или вниз пошел .
Тут, как раз ,время наступает в начале месяца закупки делать .
Рубль вообще что надо .
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 вер, 2020 16:16
Додано: Вів 29 вер, 2020 16:29
На валютном рынке чаще действует другое правило:
- Скажите, если я пойду по этой улице, там будет вокзал?
- Вы знаете, он там будет, даже если Вы туда не пойдете.
Додано: Вів 29 вер, 2020 16:31
Если инфляция околонулевая, гривну нужно печатать - это логично, грех не пользоваться таким моментом, дыры бюджета можно закрывать с печатного станка, цены все равно не реагируют, кроме сезонных.
Додано: Вів 29 вер, 2020 16:40
Україна не встигає виконати вимогу МВФ про ліквідацію фіскальної служби
Не дивлячись на домовленості з МВФ, Україна не встигне ліквідувати Державну фіскальну службу (ДФС) до кінця 2020 року.
Про це заявив в.о. глави ДФС Сергій Солодченко.
"Чисто податкову міліцію до кінця року ліквідувати можливо. Всю ДФС – будуть складності", – зазначив Солодченко.
За його словами, ДФС – правонаступник багатьох великих структур, наприклад, Міністерства доходів і зборів, тому для ліквідації потрібен час.
"У нас є чимало людей, які перебувають у відпустках із догляду за дитиною, є майно, яке треба передавати, зокрема мова йде про окуповані території, питання передачі озброєння, конфіскату. Всі ці моменти вимагають значного часу і дотримання певних процедур", – підкреслив Солодченко.
Він зазначив, що зараз у структурі ДФС залишилася тільки податкова міліція, а також адміністративний персонал: кадри, бухгалтерія тощо.
"Загалом у ДФС працює близько 5000 осіб. З ліквідацією всіх співробітників звільнять", – зазначив глава служби.
Додано: Вів 29 вер, 2020 16:56
В Германии усиливается дефляция, не поддающаяся лечению даже сверх-мягкой политикой ЕЦБ. Падение спроса приводит к падению цен, что в свою очередь приводит к еще большему падению спроса... Если это не остановить, из рецессии можно выбираться и 7 лет, как, например, Япония в 90-х.
Тенденция эта, увы, нюблюдается не только в Германии. Дефляцией на сегодня охвачены также Италия, Испания, Португалия, Австрия, Ирландия, Болгария, Эстония, Латвия, Австралия и Япония.
Додано: Вів 29 вер, 2020 17:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
евро отыгрывает своё уже 1,1730 (утром было 1,1670)
цены не реагируют на эмиссию, а курс реагирует. Цены смотрят не на инфляцию а на курс. Вырастет курс за ним и цены подтянутся. При такой инфляционной модели надо вводить евро, как Черногория (это можно сделать даже не будучи членом ЕС) и тогда инфляции конец.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 29 вер, 2020 17:34, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 29 вер, 2020 17:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Если не откатили 20-25-го (на календарных "приметах") и сегодня (на сенсах успокаивающих массажей от НБУ), то ближайшие дней 10 - рынок не даст, кмк.
Сегодня - первые дебаты, которые не дадут победу Байдену (и Трампу тоже), а значит - усилят "неопределенность". По идее, бакс и голда завтра вверх, а евро - нет: локдауны, дефляции, Карабах. У нас завтра закрытие месяца (может смазать картину, если банки будут докупать грн), но и НДС еще дольют, видимо.
+ большое погашение овгз, тут писали точно сумму (7-8?). Послезавтра - 1е, сезон скирдования дивов, и будет чем. Думаю, всего этого хватит, чтоб еще на неделю толкнуть вверх, до тех же 28,50/60, которые тут пророчили на 7-8.10.
Дальше будт видно, хватит ли ума не не баловаться в рейтинги и покращення до 27+, маскируя укрепляж и 2-недельный слив из ЗВР под октябрский приток валюты с нового урожая. Таке мені наснилось
Додано: Вів 29 вер, 2020 17:33
Дык заливают итак - не помогает. Слишком большая часть производства и сектора услуг обслуживала бессмысленное потреблядство, ценность которого пандемия заставила пересмотреть. Штаты даже вертолетные деньги пробовали - рынок акций надувается, а пересичные тратить на повседневные нужды не хотят. Бизнес в еще большей степени осторожен - отказывается от инвестиционных проектов и накапливает кэш...
Додано: Вів 29 вер, 2020 17:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
талоны надо на хлеб, сахар, спички и мыло раздавать, с ограниченным сроком годности. Не жили они при совке, элементарных ноухау не знают. При этом денежная масса не растёт - производители сахара и мыла на эту сумму просто заплатят меньше налогов. Талоны не именные, при желании можно продавать/дарить/менять что создаст новый рынок и дополнительно свяжет избыточную ликвидность.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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