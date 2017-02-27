Додано: Вів 29 вер, 2020 17:33

Если не откатили 20-25-го (на календарных "приметах") и сегодня (на сенсах успокаивающих массажей от НБУ), то ближайшие дней 10 - рынок не даст, кмк.Сегодня - первые дебаты, которые не дадут победу Байдену (и Трампу тоже), а значит - усилят "неопределенность". По идее, бакс и голда завтра вверх, а евро - нет: локдауны, дефляции, Карабах. У нас завтра закрытие месяца (может смазать картину, если банки будут докупать грн), но и НДС еще дольют, видимо.+ большое погашение овгз, тут писали точно сумму (7-8?). Послезавтра - 1е, сезон скирдования дивов, и будет чем. Думаю, всего этого хватит, чтоб еще на неделю толкнуть вверх, до тех же 28,50/60, которые тут пророчили на 7-8.10.Дальше будт видно, хватит ли ума не не баловаться в рейтинги и покращення до 27+, маскируя укрепляж и 2-недельный слив из ЗВР под октябрский приток валюты с нового урожая. Таке мені наснилось