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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 вер, 2020 17:57
Алгоритм продажи клиентской валюты на межбанке от УкрСиб
Привет. Создал заявку на продажу $ в 11:20 в УкрСиб сегодня когда курс покупки на межбанке был уже 28.285 и с тех пор ниже не был. Вижу сейчас, что мою валюту продали по курсу 28.275, который был сегодня в 9:50. Они продали мою валюту заранее? В отделении обьяснить сие не смогли, только лишь сказали, что всем сегодня написали такой курс и никто не жаловался. Кто-то может сталкивался? Во всех банках курс от балды пишут? Мелочь, но просто хочется каких то прозрачных правил.
Додано: Вів 29 вер, 2020 18:27
Такое возможно в любом банке.
Все банки выводят непосредственно на МБ только крупные заявки. Мелкие заявки закрываются внутри банка по курсу, который банк фиксирует в какой-то момент торгов. Время разные банки выбирают по-разному, но в любом случае точно определить курс заранее не получится. У меня бывали продажи как по курсу ниже ожидаемого, так и выше. Все зависит от текущей динамики.
В форме заявки должно быть поле для указания минимального курса, по которому Вы согласны продать. Вот только при указании такого курса банк выполнение заявки не гарантирует.
Додано: Вів 29 вер, 2020 18:33
Вітаю, Corpocrator.
Тягнути через всі роки середньозважене не має сенсу, бо не відомо звідки почати!
Останні 2 роки разом порахував, бо в 2019 тільки падіння, в 2020 тільки ріст. Не було зміни тренду. Разом - є тая зміна!
Інші роки які є з початку кожного року можно подивитися ось тут знизу поста Валютный рынок в контексте ДС
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 29 вер, 2020 18:41, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 29 вер, 2020 18:39
Пока нет красивых графиков
Просто ссылка на
Всего 2 млрд.
Додано: Вів 29 вер, 2020 18:52
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