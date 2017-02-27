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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6487648864896490

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 131
В діапазоні 26-27
2%
3
27-28
9%
12
28-29
75%
98
Більше 30
14%
18
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 17:57

Алгоритм продажи клиентской валюты на межбанке от УкрСиб

Привет. Создал заявку на продажу $ в 11:20 в УкрСиб сегодня когда курс покупки на межбанке был уже 28.285 и с тех пор ниже не был. Вижу сейчас, что мою валюту продали по курсу 28.275, который был сегодня в 9:50. Они продали мою валюту заранее? :) В отделении обьяснить сие не смогли, только лишь сказали, что всем сегодня написали такой курс и никто не жаловался. Кто-то может сталкивался? Во всех банках курс от балды пишут? :) Мелочь, но просто хочется каких то прозрачных правил.
guester
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 18:27

  guester написав:Привет. Создал заявку на продажу $ в 11:20 в УкрСиб сегодня когда курс покупки на межбанке был уже 28.285 и с тех пор ниже не был. Вижу сейчас, что мою валюту продали по курсу 28.275, который был сегодня в 9:50. Они продали мою валюту заранее? :) В отделении обьяснить сие не смогли, только лишь сказали, что всем сегодня написали такой курс и никто не жаловался. Кто-то может сталкивался? Во всех банках курс от балды пишут? :) Мелочь, но просто хочется каких то прозрачных правил.

Такое возможно в любом банке.
Все банки выводят непосредственно на МБ только крупные заявки. Мелкие заявки закрываются внутри банка по курсу, который банк фиксирует в какой-то момент торгов. Время разные банки выбирают по-разному, но в любом случае точно определить курс заранее не получится. У меня бывали продажи как по курсу ниже ожидаемого, так и выше. Все зависит от текущей динамики.
В форме заявки должно быть поле для указания минимального курса, по которому Вы согласны продать. Вот только при указании такого курса банк выполнение заявки не гарантирует.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 18:33

  Corpocrator написав:Вітання!
А чи є у Вас аналогічний графік за 2013-2016рр, для розуміння процессу перетворення у часі перекупленності долара у його перепроданість при незмінно зростаючому курсі?
Викладіть, будь ласка, якщо є змога.
Дякую
...


Вітаю, Corpocrator.

Тягнути через всі роки середньозважене не має сенсу, бо не відомо звідки почати!

Останні 2 роки разом порахував, бо в 2019 тільки падіння, в 2020 тільки ріст. Не було зміни тренду. Разом - є тая зміна!

Інші роки які є з початку кожного року можно подивитися ось тут знизу поста Валютный рынок в контексте ДС

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 29 вер, 2020 18:41, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 18:39

Пока нет красивых графиков

Просто ссылка на результаты аукциона по размещению ОВГЗ.
Всего 2 млрд.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 18:52

  xsh написав:zРадио
Ну так подпечатать Евриков и делов то. Правильно?

Неправильно. Даже если напечатать триллион и разбросать его с вертолета, то те, у кого нет денег, побегут закрывать кредиты, а те у кого они есть , просто положат их под матрас. :)
andrein
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