Додано: Вів 29 вер, 2020 19:12

А Минфин молодцы, дааа. Сегодня привлекли 2 млрд грн, правда в основном на полгода ( 1,921 млрд ) , ну это не важно, главное привлекли. А еще завтра погашение на ДЕВЯТЬ млрд, но это мелочь, главное что привлекли целых два млрд. И не важно что погашение двухлеток, а привлекли всего на полгода, все равно перемога.Посмотрим сколько из этой суммы держали нерезиденты. И банки вот таких плохие, не хотят покупать долги правительства по такой доходности, ух проказники. Наверно будут ипотеку кредитовать, так же наш Президент сказал, банки они такие, всегда делают что велит президент, даже вопреки тому что продлили мораторий на взыскание залога. Это же вообще не важно. Решение партии в жизнь !Особенно не паливно выглядят две заявки на 2 млрд.грн от гос.банков. по коротким.