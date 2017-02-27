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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 вер, 2020 17:57
Алгоритм продажи клиентской валюты на межбанке от УкрСиб
Привет. Создал заявку на продажу $ в 11:20 в УкрСиб сегодня когда курс покупки на межбанке был уже 28.285 и с тех пор ниже не был. Вижу сейчас, что мою валюту продали по курсу 28.275, который был сегодня в 9:50. Они продали мою валюту заранее? В отделении обьяснить сие не смогли, только лишь сказали, что всем сегодня написали такой курс и никто не жаловался. Кто-то может сталкивался? Во всех банках курс от балды пишут? Мелочь, но просто хочется каких то прозрачных правил.
Додано: Вів 29 вер, 2020 18:27
Такое возможно в любом банке.
Все банки выводят непосредственно на МБ только крупные заявки. Мелкие заявки закрываются внутри банка по курсу, который банк фиксирует в какой-то момент торгов. Время разные банки выбирают по-разному, но в любом случае точно определить курс заранее не получится. У меня бывали продажи как по курсу ниже ожидаемого, так и выше. Все зависит от текущей динамики.
В форме заявки должно быть поле для указания минимального курса, по которому Вы согласны продать. Вот только при указании такого курса банк выполнение заявки не гарантирует.
Додано: Вів 29 вер, 2020 18:33
Вітаю, Corpocrator.
Тягнути через всі роки середньозважене не має сенсу, бо не відомо звідки почати!
Останні 2 роки разом порахував, бо в 2019 тільки падіння, в 2020 тільки ріст. Не було зміни тренду. Разом - є тая зміна!
Інші роки які є з початку кожного року можно подивитися ось тут знизу поста Валютный рынок в контексте ДС
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 29 вер, 2020 18:41, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 29 вер, 2020 18:39
Пока нет красивых графиков
Просто ссылка на
Всего 2 млрд.
Додано: Вів 29 вер, 2020 18:52
Додано: Вів 29 вер, 2020 19:12
А Минфин молодцы, дааа. Сегодня привлекли 2 млрд грн, правда в основном на полгода ( 1,921 млрд ) , ну это не важно, главное привлекли. А еще завтра погашение на ДЕВЯТЬ млрд, но это мелочь, главное что привлекли целых два млрд. И не важно что погашение двухлеток, а привлекли всего на полгода, все равно перемога.
Посмотрим сколько из этой суммы держали нерезиденты. И банки вот таких плохие, не хотят покупать долги правительства по такой доходности, ух проказники. Наверно будут ипотеку кредитовать, так же наш Президент сказал, банки они такие, всегда делают что велит президент, даже вопреки тому что продлили мораторий на взыскание залога. Это же вообще не важно. Решение партии в жизнь !
Особенно не паливно выглядят две заявки на 2 млрд.грн от гос.банков. по коротким.
Живите своим умом!
Додано: Вів 29 вер, 2020 19:39
zzzzzz
... Наверно будут ипотеку кредитовать, так же наш Президент сказал, банки они такие, всегда делают что велит президент, даже вопреки тому что продлили мораторий на взыскание залога
Ну ипотеку по 10, как доложил минфин, пока никак не выдают. В 2021. Обязательно. 30 тысяч (ипотек). Не меньше.
А "стипендию" МСБ под 9% еще можно вырисовать. под 8 же заняли. рыночно.
Кому они это парят? Не верю, что даже адресату это еще интересно.
Дороги они гораздо увлекательней. Но если Вы правы, что это именно госы (а сомнений особо нет), то у них крепкий инсайт 28,3 + 4% = 29,4 на 1.04
(верую в цифру бюджета, ибо абсурдно)
Додано: Вів 29 вер, 2020 19:54
Добрый вечер , Уважаемый Сибарит .
Я знаю , что Вы сейчас отдыхаете .
Вы сегодня прокомментировали , что еле перешагнули 28,33.
Межбанк окончился 28.32 / 28.34 грн за доллар.
Да еще потом узнали про результаты продажи ОГВЗ.
Я очень переживаю ,за бизнес .
Идут обязательные закупки товара .
Дорогой доллар мне вообще не нужен .
Как думаете (прошу и других по возможности высказаться ) долго продержится так доллар ?
Я понимаю , что Вы устали , но очень Хочется услышать Ваше мнение .
С Уважением .
Додано: Вів 29 вер, 2020 19:59
Додано: Вів 29 вер, 2020 20:02
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