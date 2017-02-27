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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6488648964906491

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 131
В діапазоні 26-27
2%
3
27-28
9%
12
28-29
75%
98
Більше 30
14%
18
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 20:06

холява
Понимаю, что Вы спросили не меня, но я, в ответ на Ваши вчерашние призывы (ко всем) пованговать, сегодня отписался (в 17-33).
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 20:17

  matroSkin написав:холява
Понимаю, что Вы спросили не меня, но я, в ответ на Ваши вчерашние призывы (ко всем) пованговать, сегодня отписался (в 17-33).


Я очень Вам благодарен за Ваше мнение .
Я прочитал и ответ после 17,33 .

Впредь буду внимательней читать Ваши сообщения .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 20:19

  flyman написав:
  Qwerty написав:Первый объект - Тетрис?
А второй?
Та не было в тетрисе2, да и в первом по 1700. 1800-2-3 этажи и то недолго. Вы ж вроде там брали, должны быть в курсе. Роял Тауэр мабуть :)

Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk

Було... Недовгий період на самому початку, але було... І в «Централ парк» було! Навіть вже коли будинки стояли, правда окремі кутові низьких поверхів з площею понад 100 квадратів!
До речі, хто купував на стадії фундаменту в ЖК «Республіка» зараз теж в хорошому профіті, але то вже інша історія![/quote]
у віртуальному профіті, та як щоб зафіксувати - тре продати.[/quote]
Так все, що не продано і має ціну є у віртуальному профіті! Хтось продає, хтось купує, хтось рахує баланс! Все не може одномоментно бути продане і куплене, то не потрібно рахувати і орієнтуватися на даний момент! Ви такі висновки робите, що аж заздрість бере! Це ж яким розумним треба бути! І абсолютно нічим не зайнятим! Хоча вам і віртуальні профіті не грозять! Нема що оцінювати!
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 20:25

  montagvide написав:
  холява написав:
Добрый вечер , Уважаемый Сибарит .
Я знаю , что Вы сейчас отдыхаете .


Какой наблюдательный человек


....добрый Вечер .
....какая Прелесть слышать про себя такое !
.... Есть что сказать про доллар или про пару доллар- евро ?
холява
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 20:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Как думаете (прошу и других по возможности высказаться ) долго продержится так доллар ?

Спасибо за комплимент, но я не умею заглядывать в будущее :)
Могу только отметить, что в сентябре динамика мне кажется похожей на динамику 16-17 годов, когда не было особо сильных возмущающих факторов. На два прошлых года не похоже, но тогда были факторы, перевесившие все остальные.
Впрочем, похожесть динамики в сентябре не означает, что так будет и дальше. Слишком много неопределенности во всем мире.

Точно могу сказать только одно: если не придут к власти сторонники плановой экономики, на возможные колебания курса в любую сторону придется закладываться всегда.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 20:34

Сибарит

Я тоже за то , чтобы профессионалы занимались экономикой .
Остальное , честно, просто не понял или память отшибло .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 20:37

  vladus17 написав:
  flyman написав:$100 27,95

Прогадав! Зараз би вже на 5грн дорожче здав (а це пачка м1в1ни)!

Не ятріть йому душу! Він і так ніч не спав, жалів, що продав по низькому курсу! Хоча його віртуальні гроші йому і вирішувати, що написати!
Qwerty
 
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