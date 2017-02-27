холява
Понимаю, что Вы спросили не меня, но я, в ответ на Ваши вчерашние призывы (ко всем) пованговать, сегодня отписался (в 17-33).
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 вер, 2020 20:06
холява
Понимаю, что Вы спросили не меня, но я, в ответ на Ваши вчерашние призывы (ко всем) пованговать, сегодня отписался (в 17-33).
Додано: Вів 29 вер, 2020 20:17
Додано: Вів 29 вер, 2020 20:19
Було... Недовгий період на самому початку, але було... І в «Централ парк» було! Навіть вже коли будинки стояли, правда окремі кутові низьких поверхів з площею понад 100 квадратів!
До речі, хто купував на стадії фундаменту в ЖК «Республіка» зараз теж в хорошому профіті, але то вже інша історія![/quote]
у віртуальному профіті, та як щоб зафіксувати - тре продати.[/quote]
Так все, що не продано і має ціну є у віртуальному профіті! Хтось продає, хтось купує, хтось рахує баланс! Все не може одномоментно бути продане і куплене, то не потрібно рахувати і орієнтуватися на даний момент! Ви такі висновки робите, що аж заздрість бере! Це ж яким розумним треба бути! І абсолютно нічим не зайнятим! Хоча вам і віртуальні профіті не грозять! Нема що оцінювати!
Додано: Вів 29 вер, 2020 20:25
Додано: Вів 29 вер, 2020 20:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Спасибо за комплимент, но я не умею заглядывать в будущее
Могу только отметить, что в сентябре динамика мне кажется похожей на динамику 16-17 годов, когда не было особо сильных возмущающих факторов. На два прошлых года не похоже, но тогда были факторы, перевесившие все остальные.
Впрочем, похожесть динамики в сентябре не означает, что так будет и дальше. Слишком много неопределенности во всем мире.
Точно могу сказать только одно: если не придут к власти сторонники плановой экономики, на возможные колебания курса в любую сторону придется закладываться всегда.
Додано: Вів 29 вер, 2020 20:34
Сибарит
Я тоже за то , чтобы профессионалы занимались экономикой .
Остальное , честно, просто не понял или память отшибло .
Додано: Вів 29 вер, 2020 20:37
Додано: Вів 29 вер, 2020 20:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
У нас в этом году 28,4 на прием был максимум. В Одессе продержался буквально несколько часов в марте. И сразу резко обвалился. По моим наблюдениям, на этой неделе в основном сдают мелкие суммы, а откупают крупные.
Есть, конечно, отличие. Этот рост медленный, не видно формирования пика. По этому резко выпрыгивать из ставшего дорогим доллара рановато. А вдруг сходим на 28,5 или выше?
https://novo.od.ua/
Додано: Вів 29 вер, 2020 21:03
Так я після того ще "усереднявся", так що вийшло в середньому 28.15
Касові розриви закриті, стовпчики по 18% поповнені, ще й 24% річних у грн. зароблено на $ що були злиті.
Хоча, як знімуть "червону зону" з файного міста, можу ще "поусереднятися".
Чи на річний під 2% до податків?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 29 вер, 2020 21:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Помнить все невозможно
У нас на сайте есть архив за все годы, по которому удобно отслеживать тенденции.
Просто меняете под графиком 20 год на 17 и видите такой же безудержный рост.
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