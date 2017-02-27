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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6489649064916492

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 132
В діапазоні 26-27
2%
3
27-28
9%
12
28-29
75%
99
Більше 30
14%
18
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 21:18

  холява написав:
  Сибарит написав:Просто ссылка на результаты аукциона по размещению ОВГЗ.
Всего 2 млрд.


Я очень переживаю ,за бизнес .
Идут обязательные закупки товара .
Дорогой доллар мне вообще не нужен .

Как думаете (прошу и других по возможности высказаться ) долго продержится так доллар ?
С Уважением .


Ув. Холява!
По моему скромному мнению, грядущая неопределенность в нашей стране всегда ведет к подорожанию доллара. Лично я закупила товар, мне так спокойнее, чем ожидать более низкий курс сейчас - перед выборами и с непонятным бюджетом на след. год.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 21:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Флер, Добрый вечер !
Очень хорошо , что Вы появились !
Рад Видеть .
Пытаюсь вот попробовать возобновить дискуссии на нашем форуме .
Не все в восторге .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 21:30

  Волк написав:У нас в этом году 28,4 на прием был максимум. В Одессе продержался буквально несколько часов в марте. И сразу резко обвалился. По моим наблюдениям, на этой неделе в основном сдают мелкие суммы, а откупают крупные.
Есть, конечно, отличие. Этот рост медленный, не видно формирования пика. По этому резко выпрыгивать из ставшего дорогим доллара рановато. А вдруг сходим на 28,5 или выше?

Да, но то было тогда. В этот раз может прорвать дамбу, которая сейчас держится на омне и палках.
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 22:06

А куда подевался сахар? Новый загон? Появится по 50?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 22:16

  hxbbgaf написав:А куда подевался сахар? Новый загон? Появится по 50?

Да. сахар хотят запустить по новой цене. процентов на 40 дороже.Но это опять же перед выборами может не прокатить.Посмотрим.Реально долго он уже не дорожает.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 22:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vladus17 написав:Да, но то было тогда. В этот раз может прорвать дамбу, которая сейчас держится на омне и палках.
покупатели на доллар по 29 есть?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 22:21

  vladus17 написав:
  Волк написав:У нас в этом году 28,4 на прием был максимум. В Одессе продержался буквально несколько часов в марте. И сразу резко обвалился. По моим наблюдениям, на этой неделе в основном сдают мелкие суммы, а откупают крупные.
Есть, конечно, отличие. Этот рост медленный, не видно формирования пика. По этому резко выпрыгивать из ставшего дорогим доллара рановато. А вдруг сходим на 28,5 или выше?

Да, но то было тогда. В этот раз может прорвать дамбу, которая сейчас держится на омне и палках.


ставшего дорогим доллара - полное заблуждение.Доллар уже давно должен стоить 35+ как минимум.Мантра про 30 ой ой ой не выдерживает никакой критики.Цены, тарифы. зарплаты - всё выросло значительно больше.Курс держался и держится на махинациях, пирамидах, манипуляциях.курс не оправдан ростом экономики.Что такое 30 - это текущий курс плюс около 5% :) Решается за один день. когда барыги сверху в чём то не сойдутся.
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 22:23

  vitaliian написав:
  vladus17 написав:Да, но то было тогда. В этот раз может прорвать дамбу, которая сейчас держится на омне и палках.
покупатели на доллар по 29 есть?

Сколько млрд гривен заперто под замком(овгз. депо и т д)Когда рост усилится они будут молча наблюдать. как их деньги будут превращаться в туалетную бумагу.
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  #<1 ... 6489649064916492
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