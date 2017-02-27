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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6490649164926493

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 132
В діапазоні 26-27
2%
3
27-28
9%
12
28-29
75%
99
Більше 30
14%
18
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 22:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Патрик , Хорошая игра .
Пластун за Украину .
Братство в действии .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 23:00

Холява

Ну да, веселая игра! Буяльский не хуже Суареса забил )) Де Пена тоже в ударе - бильярдист. Не везет украинцам, которые за Гент играют, это факт. Смотрим дальше, интересно.
Patrick
 
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  #<1 ... 6490649164926493
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