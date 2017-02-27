Патрик , Хорошая игра .
Пластун за Украину .
Братство в действии .
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 вер, 2020 22:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Патрик , Хорошая игра .
Пластун за Украину .
Братство в действии .
Додано: Вів 29 вер, 2020 23:00
Холява
Ну да, веселая игра! Буяльский не хуже Суареса забил )) Де Пена тоже в ударе - бильярдист. Не везет украинцам, которые за Гент играют, это факт. Смотрим дальше, интересно.
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