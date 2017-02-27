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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6490649164926493

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 133
В діапазоні 26-27
2%
3
27-28
9%
12
28-29
74%
99
Більше 30
14%
19
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 22:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Патрик , Хорошая игра .
Пластун за Украину .
Братство в действии .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 23:00

Холява

Ну да, веселая игра! Буяльский не хуже Суареса забил )) Де Пена тоже в ударе - бильярдист. Не везет украинцам, которые за Гент играют, это факт. Смотрим дальше, интересно.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 00:27

  vitaliian написав:
  vladus17 написав:Да, но то было тогда. В этот раз может прорвать дамбу, которая сейчас держится на омне и палках.
покупатели на доллар по 29 есть?

Практика показывает, что покупателей по 24 и ниже в прошлом году не было.

По 27 так себе, выше 30 опять будет серьёзный спрос.

Ничего нового под луной,по 12 летом 14-го никому не надо был, а вот по 30+ отрывали с руками весной 15-го.

Особенно хочется понять логику грндепозитиков,как можно открывать депозиты под 7% годовых,если мы за месяц прошли 3%?

Как только осознание придёт, сразу появится приличный спрос, да и НБУ пока особо не печатает и валюту продаёт, думаю скоро он скопирует сепарский варик,он будет активнее печатать,валюту покупать и ему будет пох. на курс,главное же в бюджет получить больше денег и "помочь экономике",а то по версии данилишиных сейчас же денежный голод в экономике(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 00:34

  холява написав:Патрик , Хорошая игра .
Пластун за Украину .
Братство в действии .

Просто один циган знает где практикуют эффективные бабушки ванги шаманки, оказывается не надо было мучаться с покупкой пачки игроков за последние 10+ лет, перелапатить почти столько же тренеров разных национальностей,а надо было просто назначить знающего....и придут красные карточки у соперников на ровном месте, медленность вражеских нападающих, когда уже даже ворота пустые, фарт даже тогда, когда к воротам не подходишь,плюс откровенные дрова стали пытаться играть и забивать,много забивать,я считаю что это колдовство,за месяц из омна сотворить лигу чемпионов,в которую как бараны стучались много лет, но чего-то не хватало даже приличной на вид команде((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 01:09

Кучинелли
Таки да, реальный ЭОК доллара сегодня 31-32, но думаю НБ выше 30 не пустит, хотя...
75stasstas75
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