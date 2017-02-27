Патрик , Хорошая игра .
Пластун за Украину .
Братство в действии .
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 вер, 2020 22:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Патрик , Хорошая игра .
Пластун за Украину .
Братство в действии .
Додано: Вів 29 вер, 2020 23:00
Холява
Ну да, веселая игра! Буяльский не хуже Суареса забил )) Де Пена тоже в ударе - бильярдист. Не везет украинцам, которые за Гент играют, это факт. Смотрим дальше, интересно.
Додано: Сер 30 вер, 2020 00:27
Практика показывает, что покупателей по 24 и ниже в прошлом году не было.
По 27 так себе, выше 30 опять будет серьёзный спрос.
Ничего нового под луной,по 12 летом 14-го никому не надо был, а вот по 30+ отрывали с руками весной 15-го.
Особенно хочется понять логику грндепозитиков,как можно открывать депозиты под 7% годовых,если мы за месяц прошли 3%?
Как только осознание придёт, сразу появится приличный спрос, да и НБУ пока особо не печатает и валюту продаёт, думаю скоро он скопирует сепарский варик,он будет активнее печатать,валюту покупать и ему будет пох. на курс,главное же в бюджет получить больше денег и "помочь экономике",а то по версии данилишиных сейчас же денежный голод в экономике(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 30 вер, 2020 00:34
Просто один циган знает где практикуют эффективные бабушки ванги шаманки, оказывается не надо было мучаться с покупкой пачки игроков за последние 10+ лет, перелапатить почти столько же тренеров разных национальностей,а надо было просто назначить знающего....и придут красные карточки у соперников на ровном месте, медленность вражеских нападающих, когда уже даже ворота пустые, фарт даже тогда, когда к воротам не подходишь,плюс откровенные дрова стали пытаться играть и забивать,много забивать,я считаю что это колдовство,за месяц из омна сотворить лигу чемпионов,в которую как бараны стучались много лет, но чего-то не хватало даже приличной на вид команде((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 30 вер, 2020 01:09
Кучинелли
Таки да, реальный ЭОК доллара сегодня 31-32, но думаю НБ выше 30 не пустит, хотя...
|