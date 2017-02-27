Патрик , Хорошая игра .
Пластун за Украину .
Братство в действии .
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 вер, 2020 22:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Патрик , Хорошая игра .
Пластун за Украину .
Братство в действии .
Додано: Вів 29 вер, 2020 23:00
Холява
Ну да, веселая игра! Буяльский не хуже Суареса забил )) Де Пена тоже в ударе - бильярдист. Не везет украинцам, которые за Гент играют, это факт. Смотрим дальше, интересно.
Додано: Сер 30 вер, 2020 00:27
Практика показывает, что покупателей по 24 и ниже в прошлом году не было.
По 27 так себе, выше 30 опять будет серьёзный спрос.
Ничего нового под луной,по 12 летом 14-го никому не надо был, а вот по 30+ отрывали с руками весной 15-го.
Особенно хочется понять логику грндепозитиков,как можно открывать депозиты под 7% годовых,если мы за месяц прошли 3%?
Как только осознание придёт, сразу появится приличный спрос, да и НБУ пока особо не печатает и валюту продаёт, думаю скоро он скопирует сепарский варик,он будет активнее печатать,валюту покупать и ему будет пох. на курс,главное же в бюджет получить больше денег и "помочь экономике",а то по версии данилишиных сейчас же денежный голод в экономике(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 30 вер, 2020 00:34
Просто один циган знает где практикуют эффективные бабушки ванги шаманки, оказывается не надо было мучаться с покупкой пачки игроков за последние 10+ лет, перелапатить почти столько же тренеров разных национальностей,а надо было просто назначить знающего....и придут красные карточки у соперников на ровном месте, медленность вражеских нападающих, когда уже даже ворота пустые, фарт даже тогда, когда к воротам не подходишь,плюс откровенные дрова стали пытаться играть и забивать,много забивать,я считаю что это колдовство,за месяц из омна сотворить лигу чемпионов,в которую как бараны стучались много лет, но чего-то не хватало даже приличной на вид команде((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 30 вер, 2020 01:09
Кучинелли
Таки да, реальный ЭОК доллара 31-32, но думаю НБ выше 30 не пустит, хотя...
Додано: Сер 30 вер, 2020 07:03
в 2015 шли бои с котлами, сми пугали рос.войсками на границе, бизнес понимал если нападут будут грабить и ускоренно выводил активы в иностранный кэш. Плюс банкопад и возмещение вкладов напечатанными деньгами (казна была пустой), плюс безвластие, разграбленные звр и прочее-прочее, что может оправдать девал 2015 года. Для текущего девала нет веских причин, звр максимальные за 5 лет, из-за замедления мультипликатора спрос на валюту ненамного выше предложения.
Нерезы стали на лыжи, это было ожидаемо, золотой дождь овгз иссяк, остались голые камни в мутном озере. Трудно понять логику нбу с учётной ставкой 6%, но я попробую, видимо одних нерезов (старых поношенных) решили заменить другими - молодыми/красивыми. Когда старые выйдут тогда ставку и поднимут. А чтобы быстрее выходили им сделают курс под 30. Инсайда нет, просто попытка понять логику отмороженных ушей - зачем нбу усиленно пинает нерезов на выход из овгз?
Думаю с этим могла быть связана фраза Борреля что ес не банкомат, мол нерезов желающих кредитовать правительство пинаете на выход и тут же в другом месте сами денег просите. Всё это очень похоже на дурдом солнышко. Много раз видел ситуацию, когда бизнес "стрелял себе в ногу" в угоду воспалённой хотелки одного человека. В таких условиях я на месте Борреля сказал бы то же самое, и дело не в кредите (для ЕС миллиард - копейки) а в неуважении к тем кто тебя кредитует. Видимо ЕС окончательно разочарован ЗЕпридентом, что снова таки ожидаемо и кредитов до выборов уже не будет.
На счёт серьёзного спроса - нервы у людей ни к чёрту. Кто купил валюту в 2015 могли бы получать 4 года 14% годовых чистыми, а потом откупиться по 24. В школах плохо учат математику.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 30 вер, 2020 07:27, всього редагувалось 6 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Сер 30 вер, 2020 07:13
Цілу ніч добрий дощ. Кропивницький.
Що по регіонам?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 30 вер, 2020 07:14
Курс прыгнет - появятся.
Не так уж и давно покупателей и по 14, и по 18, и по 22 тоже не было...
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Сер 30 вер, 2020 07:16
в Киеве всю ночь солнышко, пляжи ломятся от отдыхающих.
покупателей всегда примерно одинаковое количество, демография за пару лет так сильно не меняется. С учётом потерянных территорий и массовой миграции, спрос на валюту должен падать, а не расти.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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