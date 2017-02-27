Додано: Сер 30 вер, 2020 07:03

somilitark написав: Практика показывает, что покупателей по 24 и ниже в прошлом году не было.



По 27 так себе, выше 30 опять будет серьёзный спрос.



Ничего нового под луной,по 12 летом 14-го никому не надо был, а вот по 30+ отрывали с руками весной 15-го.



Особенно хочется понять логику грндепозитиков,как можно открывать депозиты под 7% годовых,если мы за месяц прошли 3%?



Как только осознание придёт, сразу появится приличный спрос, да и НБУ пока особо не печатает и валюту продаёт, думаю скоро он скопирует сепарский варик,он будет активнее печатать,валюту покупать и ему будет пох. на курс,главное же в бюджет получить больше денег и "помочь экономике",а то по версии данилишиных сейчас же денежный голод в экономике((( Практика показывает, что покупателей по 24 и ниже в прошлом году не было.По 27 так себе, выше 30 опять будет серьёзный спрос.Ничего нового под луной,по 12 летом 14-го никому не надо был, а вот по 30+ отрывали с руками весной 15-го.Особенно хочется понять логику грндепозитиков,как можно открывать депозиты под 7% годовых,если мы за месяц прошли 3%?Как только осознание придёт, сразу появится приличный спрос, да и НБУ пока особо не печатает и валюту продаёт, думаю скоро он скопирует сепарский варик,он будет активнее печатать,валюту покупать и ему будет пох. на курс,главное же в бюджет получить больше денег и "помочь экономике",а то по версии данилишиных сейчас же денежный голод в экономике(((

в 2015 шли бои с котлами, сми пугали рос.войсками на границе, бизнес понимал если нападут будут грабить и ускоренно выводил активы в иностранный кэш. Плюс банкопад и возмещение вкладов напечатанными деньгами (казна была пустой), плюс безвластие, разграбленные звр и прочее-прочее, что может оправдать девал 2015 года. Для текущего девала нет веских причин, звр максимальные за 5 лет, из-за замедления мультипликатора спрос на валюту ненамного выше предложения.Нерезы стали на лыжи, это было ожидаемо, золотой дождь овгз иссяк, остались голые камни в мутном озере. Трудно понять логику нбу с учётной ставкой 6%, но я попробую, видимо одних нерезов (старых поношенных) решили заменить другими - молодыми/красивыми. Когда старые выйдут тогда ставку и поднимут. А чтобы быстрее выходили им сделают курс под 30. Инсайда нет, просто попытка понять логику отмороженных ушей - зачем нбу усиленно пинает нерезов на выход из овгз?Думаю с этим могла быть связана фраза Борреля что ес не банкомат, мол нерезов желающих кредитовать правительство пинаете на выход и тут же в другом месте сами денег просите. Всё это очень похоже на дурдом солнышко. Много раз видел ситуацию, когда бизнес "стрелял себе в ногу" в угоду воспалённой хотелки одного человека. В таких условиях я на месте Борреля сказал бы то же самое, и дело не в кредите (для ЕС миллиард - копейки) а в неуважении к тем кто тебя кредитует. Видимо ЕС окончательно разочарован ЗЕпридентом, что снова таки ожидаемо и кредитов до выборов уже не будет.На счёт серьёзного спроса - нервы у людей ни к чёрту. Кто купил валюту в 2015 могли бы получать 4 года 14% годовых чистыми, а потом откупиться по 24. В школах плохо учат математику.