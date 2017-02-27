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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6491649264936494

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 135
В діапазоні 26-27
2%
3
27-28
9%
12
28-29
74%
100
Більше 30
15%
20
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 09:33

  asti написав:Цілу ніч добрий дощ. Кропивницький.
Що по регіонам?


Доброе утро.
Всем Хорошего дня .
Дождь был маленький ,и только сейчас пошел нормальный .
Утро встретили 28,33-28.40
холява
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 09:50

Утренние курсы, доллар (ПОВ, опт)
9-45:
Харьков 28.37 - 28.40..28.42,
большинство продаж 28.42

9-51:
Чернигов 28.32 - 28.42
Сумы 28.30 - 28.45
Полтава 28.33 - 28.43

В целом можно сказать, что офера начали повышаться с вечера.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 09:59

Просто - всім гарного дня та настрою!

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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