Доброе утро.
Всем Хорошего дня .
Дождь был маленький ,и только сейчас пошел нормальный .
Утро встретили 28,33-28.40
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 вер, 2020 09:33
Додано: Сер 30 вер, 2020 09:50
Утренние курсы, доллар (ПОВ, опт)
9-45:
Харьков 28.37 - 28.40..28.42,
большинство продаж 28.42
9-51:
Чернигов 28.32 - 28.42
Сумы 28.30 - 28.45
Полтава 28.33 - 28.43
В целом можно сказать, что офера начали повышаться с вечера.
Додано: Сер 30 вер, 2020 09:59
Просто - всім гарного дня та настрою!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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