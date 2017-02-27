Додано: Сер 30 вер, 2020 10:42

холява написав: Флер, Добрый вечер !

Очень хорошо , что Вы появились !

Рад Видеть .

Пытаюсь вот попробовать возобновить дискуссии на нашем форуме .

Не все в восторге . Флер, Добрый вечер !Очень хорошо , что Вы появились !Рад Видеть .Пытаюсь вот попробовать возобновить дискуссии на нашем форуме .Не все в восторге .

Кілька тез. Вибирайте погоджуватись чи ні.1) НБУ і ринок твердо стоять на тому, що без істотних факторів (як то новий прихід нерезидентів в ОВДП або купівля ними с/г земель) курс нижче 27,5 навряд чи знизиться.2) Через КОВІД весь бізнес в стані виживання/економії/оптимізації. Відповідно із грошима у населення те ж саме. Можна зробити висновок, що не має можливості влаштовувати такі качелі які були в минулі роки. Маємо приклад. Подивіться на МБ за останні пів року. Ми катались вгору-вниз лише на 1 гривню. Хоча ще весною могли мати гривню різниці за 3-4 сесії.3) Так гривню друкують. М1 росте. Але в ситуації подібній до теперішньої - це не має прямопропорційного впливу на курс. Ніхто не спішить витрачати цю гривню. А тримати її в банках під такі проценти поки що не має сенсу. (не має розуміння що буде завтра) Тому велика частина цієї надрукованої гривні просто не працює.Думаю, що якщо ви закуповуєте товар, то вас більше мало би цікавити як в сучасних умовах збільшити швидкість обертання вкладених інвестицій (адже маржу вам навряд чи вдасться підняти). А прогнозування курсу станом на зараз - це як грати в рулетку ставлячи на чорне або червоне.Без істотних новин не бачу на чому ми маємо/повинні сходити вище 29,5. хоча також вірю що ми ще отримаємо подарунок для відкупу по 27,8-28,0.Чекаємо виборів. Не думаю, що до них будуть різкі рухи.У нас поки що вгору йдуть тільки офери 28,2/28,36