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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6491649264936494

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 135
В діапазоні 26-27
2%
3
27-28
9%
12
28-29
74%
100
Більше 30
15%
20
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 09:33

  asti написав:Цілу ніч добрий дощ. Кропивницький.
Що по регіонам?


Доброе утро.
Всем Хорошего дня .
Дождь был маленький ,и только сейчас пошел нормальный .
Утро встретили 28,33-28.40
холява
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 09:50

Утренние курсы, доллар (ПОВ, опт)
9-45:
Харьков 28.37 - 28.40..28.42,
большинство продаж 28.42

9-51:
Чернигов 28.32 - 28.42
Сумы 28.30 - 28.45
Полтава 28.33 - 28.43

В целом можно сказать, что офера начали повышаться с вечера.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 10:36

  Долярчик написав:
  somilitark написав:Особенно хочется понять логику грндепозитиков,как можно открывать депозиты под 7% годовых,если мы за месяц прошли 3%?

Та все просто - коли йде ріст і бачиш, що навіть, до останнього вагона ще треба бігти, щоб заскочити - то просто плюєш в слід від'їзджаючому потягу! :)
А тоді, здаєш свої білетики на вокзалі на 2-4 міс під 17,5-18,5%річних!
Але, раз в місяць набити річний стовпець, нехай навіть, на 3тис.грн на рік під - 10,5-11% - справа справжнього інвестора! :)
Тим більше, якщо він планує брати іпотечний бетон, де місячний платіж буде складати 6 тис. грн!
ДумайТЕ! :D
  asti написав:Цілу ніч добрий дощ. Кропивницький.
Що по регіонам?

В місті Лева - аналогічно!

п. с.
Далі продовжуєте пірнати в гривню, чи зробили паузу?
Та я як пірнув так ще з неї, клятої, й не виринав! :) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 10:42

  холява написав:Флер, Добрый вечер !
Очень хорошо , что Вы появились !
Рад Видеть .
Пытаюсь вот попробовать возобновить дискуссии на нашем форуме .
Не все в восторге .

Кілька тез. Вибирайте погоджуватись чи ні.
1) НБУ і ринок твердо стоять на тому, що без істотних факторів (як то новий прихід нерезидентів в ОВДП або купівля ними с/г земель) курс нижче 27,5 навряд чи знизиться.
2) Через КОВІД весь бізнес в стані виживання/економії/оптимізації. Відповідно із грошима у населення те ж саме. Можна зробити висновок, що не має можливості влаштовувати такі качелі які були в минулі роки. Маємо приклад. Подивіться на МБ за останні пів року. Ми катались вгору-вниз лише на 1 гривню. Хоча ще весною могли мати гривню різниці за 3-4 сесії.
3) Так гривню друкують. М1 росте. Але в ситуації подібній до теперішньої - це не має прямопропорційного впливу на курс. Ніхто не спішить витрачати цю гривню. А тримати її в банках під такі проценти поки що не має сенсу. (не має розуміння що буде завтра) Тому велика частина цієї надрукованої гривні просто не працює.

Думаю, що якщо ви закуповуєте товар, то вас більше мало би цікавити як в сучасних умовах збільшити швидкість обертання вкладених інвестицій (адже маржу вам навряд чи вдасться підняти). А прогнозування курсу станом на зараз - це як грати в рулетку ставлячи на чорне або червоне.
Без істотних новин не бачу на чому ми маємо/повинні сходити вище 29,5. хоча також вірю що ми ще отримаємо подарунок для відкупу по 27,8-28,0.
Чекаємо виборів. Не думаю, що до них будуть різкі рухи.
У нас поки що вгору йдуть тільки офери 28,2/28,36
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 10:56

  холява написав:
  asti написав:Цілу ніч добрий дощ. Кропивницький.
Що по регіонам?


Доброе утро.
Всем Хорошего дня .
Дождь был маленький ,и только сейчас пошел нормальный .
Утро встретили 28,33-28.40

По прогнозам на ветке понял,что вода в колодцах пойдет в рост))
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 11:17

Знову пішов дощ...
Для озимини добре//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 11:40

  Мизантрóп написав:По прогнозам на ветке понял,что вода в колодцах пойдет в рост))


Судя по балансу спроса-предложения, большой части ликвидности которая ушла в казначейство и то что НБУ за вчера ничего не продал - я вижу что пошел откат, гривна сегодня - завтра будет укрепляться. Кому надо срочно продать пару сотен баксов на хлеб - сейчас лучшее время.



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VALONI
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 11:45

По курсу-йдемо так, як я ще 2 тиждні тому сказав, в моєму челенджу, хто приймав участь, ніхто не виграв, крім мене.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 11:48

  сірий написав:
  Trast написав:
  Долярчик написав:... а за вікном, йшов останній тиждень росту курсу долара...

Передостанній, тільки з 6-8 жовтня піде відскок до 27,9-28, і аж до 25 жовтня.
А з листопада підемо до 29.

Як Ви вважаєте,до яких цифр гривня укріпиться?

Головне, щоб починалось на 27.
З 6-8 жовтня рух почнеться саме туди, до 27,9-27, 98. :)
Trast
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 11:50

  VALONI написав:
  Мизантрóп написав:По прогнозам на ветке понял,что вода в колодцах пойдет в рост))


Судя по балансу спроса-предложения, большой части ликвидности которая ушла в казначейство и то что НБУ за вчера ничего не продал - я вижу что пошел откат, гривна сегодня - завтра будет укрепляться. Кому надо срочно продать пару сотен баксов на хлеб - сейчас лучшее время.



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Знайдіть мої повідомлення останні, саме 30 вересня я казав, що буде пік курсу.
І це ще не відкат, відкат буде через тиждень.
Trast
 
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