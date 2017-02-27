Доброе утро.
Всем Хорошего дня .
Дождь был маленький ,и только сейчас пошел нормальный .
Утро встретили 28,33-28.40
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 вер, 2020 09:33
Додано: Сер 30 вер, 2020 09:50
Утренние курсы, доллар (ПОВ, опт)
9-45:
Харьков 28.37 - 28.40..28.42,
большинство продаж 28.42
9-51:
Чернигов 28.32 - 28.42
Сумы 28.30 - 28.45
Полтава 28.33 - 28.43
В целом можно сказать, что офера начали повышаться с вечера.
Додано: Сер 30 вер, 2020 10:36
Та я як пірнув так ще з неї, клятої, й не виринав!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 30 вер, 2020 10:42
Кілька тез. Вибирайте погоджуватись чи ні.
1) НБУ і ринок твердо стоять на тому, що без істотних факторів (як то новий прихід нерезидентів в ОВДП або купівля ними с/г земель) курс нижче 27,5 навряд чи знизиться.
2) Через КОВІД весь бізнес в стані виживання/економії/оптимізації. Відповідно із грошима у населення те ж саме. Можна зробити висновок, що не має можливості влаштовувати такі качелі які були в минулі роки. Маємо приклад. Подивіться на МБ за останні пів року. Ми катались вгору-вниз лише на 1 гривню. Хоча ще весною могли мати гривню різниці за 3-4 сесії.
3) Так гривню друкують. М1 росте. Але в ситуації подібній до теперішньої - це не має прямопропорційного впливу на курс. Ніхто не спішить витрачати цю гривню. А тримати її в банках під такі проценти поки що не має сенсу. (не має розуміння що буде завтра) Тому велика частина цієї надрукованої гривні просто не працює.
Думаю, що якщо ви закуповуєте товар, то вас більше мало би цікавити як в сучасних умовах збільшити швидкість обертання вкладених інвестицій (адже маржу вам навряд чи вдасться підняти). А прогнозування курсу станом на зараз - це як грати в рулетку ставлячи на чорне або червоне.
Без істотних новин не бачу на чому ми маємо/повинні сходити вище 29,5. хоча також вірю що ми ще отримаємо подарунок для відкупу по 27,8-28,0.
Чекаємо виборів. Не думаю, що до них будуть різкі рухи.
У нас поки що вгору йдуть тільки офери 28,2/28,36
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Сер 30 вер, 2020 10:56
По прогнозам на ветке понял,что вода в колодцах пойдет в рост))
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Сер 30 вер, 2020 11:17
Знову пішов дощ...
Для озимини добре//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 30 вер, 2020 11:40
Судя по балансу спроса-предложения, большой части ликвидности которая ушла в казначейство и то что НБУ за вчера ничего не продал - я вижу что пошел откат, гривна сегодня - завтра будет укрепляться. Кому надо срочно продать пару сотен баксов на хлеб - сейчас лучшее время.
Додано: Сер 30 вер, 2020 11:45
По курсу-йдемо так, як я ще 2 тиждні тому сказав, в моєму челенджу, хто приймав участь, ніхто не виграв, крім мене.
Додано: Сер 30 вер, 2020 11:48
Головне, щоб починалось на 27.
З 6-8 жовтня рух почнеться саме туди, до 27,9-27, 98.
Додано: Сер 30 вер, 2020 11:50
Знайдіть мої повідомлення останні, саме 30 вересня я казав, що буде пік курсу.
І це ще не відкат, відкат буде через тиждень.
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