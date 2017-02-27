Додано: Сер 30 вер, 2020 12:22

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

30.09.2020.....................28,3151

Доллар прибавил почти 2 копейки.

Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия, отрабатывая вечернее падение доллара в мире. Курс евро на открытии вырос. Спред при открытии 2.5 копейки. Простояв почти час без движения, при растущем в мире долларе, за 25 минут снизились на копейку, сузили спред до рабочих 2 копеек и снова уравновесились. Теперь гривна демонстрирует укрепление как относительно доллара, так и относительно евро. Интересно, что вся прошлая неделя отличалась ранним началом и торговой активности и курсовой динамики, а на это присутствует большая пауза. Похоже, что и профессионалы не понимают, куда пойдет курс, поэтому долго прицениваются.

Справочный курс встретили котировками 28.3000 - 28.3200, что на копейку ниже открытия.



НБУ вчера участия в торгах не принимал.

Остатки на коррсчетах сократились за счет перетока ликвидности в казначейство. Слабо сопротивлялась сокращению инкассация. Остальные играли совсем мелкими суммами. Из мелочи обращает на себя внимание суточный рефинанс, который кому-то понадобился уже во вторник, после возможности в пятницу взять более длинный.



В понедельник объем валютного рынка вырос с 458.2 до 475.5 млн, что нетипично для понедельника. Обороты чистые. Клиентское предложение существенно увеличилось, а спрос сократился сообразно эффекту понедельника. В результате клиентское предложение впервые за последние недели превысило спрос. Пока трудно сказать, является ли это сменой тенденции. Если вспомнить, что повышенную активность в понедельник проявлял один из госбанков, можно предположить, что крупную сумму выставил на продажу один из его клиентов. Это может быть разовым событием, но психологическое влияние на рынок оно может оказать. Если мое предположение верно, оно опровергает теорию о сговоре банка с НБУ, для исполнения клиентской заявки этот сговор не нужен.