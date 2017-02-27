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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6493649464956496>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 139
В діапазоні 26-27
2%
3
27-28
9%
13
28-29
74%
103
Більше 30
14%
20
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 12:22

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
30.09.2020.....................28,3151
Доллар прибавил почти 2 копейки.
Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия, отрабатывая вечернее падение доллара в мире. Курс евро на открытии вырос. Спред при открытии 2.5 копейки. Простояв почти час без движения, при растущем в мире долларе, за 25 минут снизились на копейку, сузили спред до рабочих 2 копеек и снова уравновесились. Теперь гривна демонстрирует укрепление как относительно доллара, так и относительно евро. Интересно, что вся прошлая неделя отличалась ранним началом и торговой активности и курсовой динамики, а на это присутствует большая пауза. Похоже, что и профессионалы не понимают, куда пойдет курс, поэтому долго прицениваются.
Справочный курс встретили котировками 28.3000 - 28.3200, что на копейку ниже открытия.

НБУ вчера участия в торгах не принимал.
Остатки на коррсчетах сократились за счет перетока ликвидности в казначейство. Слабо сопротивлялась сокращению инкассация. Остальные играли совсем мелкими суммами. Из мелочи обращает на себя внимание суточный рефинанс, который кому-то понадобился уже во вторник, после возможности в пятницу взять более длинный.

В понедельник объем валютного рынка вырос с 458.2 до 475.5 млн, что нетипично для понедельника. Обороты чистые. Клиентское предложение существенно увеличилось, а спрос сократился сообразно эффекту понедельника. В результате клиентское предложение впервые за последние недели превысило спрос. Пока трудно сказать, является ли это сменой тенденции. Если вспомнить, что повышенную активность в понедельник проявлял один из госбанков, можно предположить, что крупную сумму выставил на продажу один из его клиентов. Это может быть разовым событием, но психологическое влияние на рынок оно может оказать. Если мое предположение верно, оно опровергает теорию о сговоре банка с НБУ, для исполнения клиентской заявки этот сговор не нужен.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 12:40

  Trast написав:Знайдіть мої повідомлення останні, саме 30 вересня я казав, що буде пік курсу.
І це ще не відкат, відкат буде через тиждень.


Як Вам це вдалося, так вгадати??? :shock:
VALONI
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 12:48

28.25-28.31/28.36-28.38
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 13:07

  Сибарит написав: Интересно, что вся прошлая неделя отличалась ранним началом и торговой активности и курсовой динамики, а на это присутствует большая пауза. Похоже, что и профессионалы не понимают, куда пойдет курс, поэтому долго прицениваются.

Нехай ведмеді із биками вже домовляться. По логіці зараз черга ведмедів.
  Сибарит написав:Если вспомнить, что повышенную активность в понедельник проявлял один из госбанков, можно предположить, что крупную сумму выставил на продажу один из его клиентов. Это может быть разовым событием, но психологическое влияние на рынок оно может оказать.

Хтось на форумі писав, що можливо це Нафтогаз продавав. Що думаєте?
Також можливо хтось підкаже. Ніби цю тему ще не обговорювали.
Населення активно закуповує газ по програмі енергонезалежність. Тільки наша Франківська область купила газу на 25 млн грн http://www.if.gov.ua/news/47341
Щоб мінімізувати ризики гривня за цей законтрактований газ відразу конвертується у тверду валюту чи ні? Це створює додатковий попит на МБ? Якщо так, то він скоро має припинитись.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 13:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Хтось на форумі писав, що можливо це Нафтогаз продавав. Що думаєте?

Я не возьмусь по отголоскам информации с межбанка определить, какой именно клиент банка продавал валюту. Банк ориентирован на крупный бизнес, кандидатов в продавцы хватает.
Нафтогаз, конечно, контора крупненькая, но на мой взгляд, ее влияние на валютный рынок несколько преувеличено. На него принято списывать абсолютно все, а игроков на рынке многие тысячи. Суммы закупок газа населением вряд ли можно считать курсобразующими. Миллион на область - это мелочь.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 14:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

По объему заявок на продажу похоже, что пошел откат, и соответственно пик на наличке был 28.33. Если это уже откат, то думаю, что около 28 пойдет откуп и 28.0 вниз мы не пробьем.
striped
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 14:44

  Мизантрóп написав:
  холява написав:
  asti написав:Цілу ніч добрий дощ. Кропивницький.
Що по регіонам?


Доброе утро.
Всем Хорошего дня .
Дождь был маленький ,и только сейчас пошел нормальный .
Утро встретили 28,33-28.40

По прогнозам на ветке понял,что вода в колодцах пойдет в рост))

Ага, дно підніметься
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 14:49

  striped написав:По объему заявок на продажу похоже, что пошел откат, и соответственно пик на наличке был 28.33. Если это уже откат, то думаю, что около 28 пойдет откуп и 28.0 вниз мы не пробьем.

Ще раз , сьогодні був пик, про це я і писав заздалегідь,хто не має віри, може зайти в архів .
Навіть челендж зробив з призом в 300 доларів, але ніхто не вгадав-це я написав ще 2 тиждні потому.
Далі боковий до 6-8 жовтня і аж до 25 жовтня знизимося до 27,92-27, 98. :)
Trast
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 14:52

  VALONI написав:
  Trast написав:Знайдіть мої повідомлення останні, саме 30 вересня я казав, що буде пік курсу.
І це ще не відкат, відкат буде через тиждень.


Як Вам це вдалося, так вгадати??? :shock:

Досвід.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 14:58

  striped написав:По объему заявок на продажу похоже, что пошел откат, и соответственно пик на наличке был 28.33. Если это уже откат, то думаю, что около 28 пойдет откуп и 28.0 вниз мы не пробьем.


Неудивительно - сегодня последний день уплаты налогов, и многие дожидались максимально выгодного курса. Завтра ситуация на МБ может быть иной.
ОлегВМ
 
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