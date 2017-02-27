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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6493649464956496

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 139
В діапазоні 26-27
2%
3
27-28
9%
13
28-29
74%
103
Більше 30
14%
20
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 15:02

Кто там о незыблемости ЗВР еще неделю назад уверенно рапортовал?

Международные резервы Украины за месяц сократились почти на 10%
https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... chti-na-10
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 15:03

  Trast написав:
  striped написав:По объему заявок на продажу похоже, что пошел откат, и соответственно пик на наличке был 28.33. Если это уже откат, то думаю, что около 28 пойдет откуп и 28.0 вниз мы не пробьем.

Ще раз , сьогодні був пик, про це я і писав заздалегідь,хто не має віри, може зайти в архів .
Навіть челендж зробив з призом в 300 доларів, але ніхто не вгадав-це я написав ще 2 тиждні потому.
Далі боковий до 6-8 жовтня і аж до 25 жовтня знизимося до 27,92-27, 98. :)

C какого перепугу вы решили, что сегодня был пик, а дальше вниз? После обеда более 9 млрд ОВГЗ вернут, а привлекли вчера всего 2.
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 15:08

  Dobrofey написав:
  Trast написав:
  striped написав:По объему заявок на продажу похоже, что пошел откат, и соответственно пик на наличке был 28.33. Если это уже откат, то думаю, что около 28 пойдет откуп и 28.0 вниз мы не пробьем.

Ще раз , сьогодні був пик, про це я і писав заздалегідь,хто не має віри, може зайти в архів .
Навіть челендж зробив з призом в 300 доларів, але ніхто не вгадав-це я написав ще 2 тиждні потому.
Далі боковий до 6-8 жовтня і аж до 25 жовтня знизимося до 27,92-27, 98. :)

C какого перепугу вы решили, что сегодня был пик, а дальше вниз? После обеда более 9 млрд ОВГЗ вернут, а привлекли вчера всего 2.

Тиждень почекайте, все побачите на власні очі.
Trast
 
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  #<1 ... 6493649464956496
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