striped написав:По объему заявок на продажу похоже, что пошел откат, и соответственно пик на наличке был 28.33. Если это уже откат, то думаю, что около 28 пойдет откуп и 28.0 вниз мы не пробьем.
Ще раз , сьогодні був пик, про це я і писав заздалегідь,хто не має віри, може зайти в архів . Навіть челендж зробив з призом в 300 доларів, але ніхто не вгадав-це я написав ще 2 тиждні потому. Далі боковий до 6-8 жовтня і аж до 25 жовтня знизимося до 27,92-27, 98.
C какого перепугу вы решили, что сегодня был пик, а дальше вниз? После обеда более 9 млрд ОВГЗ вернут, а привлекли вчера всего 2.
striped написав:По объему заявок на продажу похоже, что пошел откат, и соответственно пик на наличке был 28.33. Если это уже откат, то думаю, что около 28 пойдет откуп и 28.0 вниз мы не пробьем.
Ще раз , сьогодні був пик, про це я і писав заздалегідь,хто не має віри, може зайти в архів . Навіть челендж зробив з призом в 300 доларів, але ніхто не вгадав-це я написав ще 2 тиждні потому. Далі боковий до 6-8 жовтня і аж до 25 жовтня знизимося до 27,92-27, 98.
C какого перепугу вы решили, что сегодня был пик, а дальше вниз? После обеда более 9 млрд ОВГЗ вернут, а привлекли вчера всего 2.