Международные резервы Украины за месяц сократились почти на 10%
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 вер, 2020 15:02
Кто там о незыблемости ЗВР еще неделю назад уверенно рапортовал?
Международные резервы Украины за месяц сократились почти на 10%
Додано: Сер 30 вер, 2020 15:03
C какого перепугу вы решили, что сегодня был пик, а дальше вниз? После обеда более 9 млрд ОВГЗ вернут, а привлекли вчера всего 2.
Додано: Сер 30 вер, 2020 15:08
Тиждень почекайте, все побачите на власні очі.
Додано: Сер 30 вер, 2020 15:20
К слову о валютных ограничениях. С большим удивлением обнаружил, что нашим банкам вообще запрещено приобретать отечественные суверенные евробонды.
"12-1. Банку забороняється здійснювати валютні операції з переказу іноземної валюти/гривні для придбання ним облігацій зовнішніх державних позик України."
«Про затвердження Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті» № 5 від 02.01.2019
Додано: Сер 30 вер, 2020 15:21
Каких ещё налогов?
Додано: Сер 30 вер, 2020 15:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Кабмин лишил региональные подразделения Налоговой и Таможни статуса юрлиц (обновлено)
Ну импортеры , держитесь !
Вам все расскажут о необходимости поднятия пошлин на отдельные группы товаров .
Додано: Сер 30 вер, 2020 15:50
Ви теж не вгадали!
У нас все хода записаны (с)
Life is good.
Додано: Сер 30 вер, 2020 15:52
Мне говорили, что начиная с сентября таможня просто озверела, платежи в казну взвинтили до безобразия, иногда до плюс 40% от прошлых периодов.
А с госбюджетом творятся обыкновенные чудеса,за 27 дней собрали 53 ярда,а за 29 более 71,зацените красоту игры, ловкость рук и никакого 95-го квартала.
Эти неритмичные наполнения наводят мысль на искусственность и серые схемы, возможны откровенные манипуляции и очковтирательство, а потом отдельные слуги проговариваются, что пенсионный фонд пустой, про госбюджет даже и сказать нечего, о нём только хорошо или никак.
По курсу: это даже не откат, это микропередышка и закрепление на высотах.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 30 вер, 2020 15:53
наполеон всегда прав(с)
как и оксанка на роликах.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 30 вер, 2020 16:36
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................30.09.2020............01.10.2020
дата розрахунку................29.09.2020.............30.09.2020
Євро...................................33,1309..................33,1643
Долар США........................28,2989..................28,3105
После полудня гривна отыграла около половины копейки.
Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия, отрабатывая вечернее падение доллара в мире. Курс евро на открытии вырос. Спред при открытии 2.5 копейки. Простояв почти час без движения, при растущем в мире долларе, за 25 минут снизились на копейку, сузили спред до рабочих 2 копеек и снова уравновесились. Теперь гривна демонстрирует укрепление как относительно доллара, так и относительно евро. Интересно, что вся прошлая неделя отличалась ранним началом и торговой активности и курсовой динамики, а на это присутствует большая пауза. Похоже, что и профессионалы не понимают, куда пойдет курс, поэтому долго прицениваются.
Справочный курс встретили котировками 28.3000 - 28.3200, что на копейку ниже открытия.
Около 12-30 сузили спред снизу на полкопейки до совсем уж узких 15 копеек. Простояв в балансе около часа, плавно снизились на копейку и снова остановились почти на час. После 15 сдели еще один шаг на полкопейки вниз.
Официальный курс встретили котировками 28.2900 - 28.3050. За день опустились на 2 копейки относительно открытия и на 3 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Относительно сегодняшнего официальный курс доллара вырос чуть более, чем на копейку, курс евро вырос на 3 копейки. Рост произошел из-за вчерашней вечерней динамики и сегодняшней динамике не соответствует.
Сессия получилась настолько спокойная, что в НБУ все заснули и задержали публикацию официальных курсов
Этот день в истории:
2019 - 24.1975 (+11) +412
2018 - 28.2699 (-3) +5
2017 - 26.5785 (+5)
2016 - 25.9369 (+2)
Вполне возможно, что расскажут, но как это следует из новости о переставлении кроватей?
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