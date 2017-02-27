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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6493649464956496

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 139
В діапазоні 26-27
2%
3
27-28
9%
13
28-29
74%
103
Більше 30
14%
20
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 15:02

Кто там о незыблемости ЗВР еще неделю назад уверенно рапортовал?

Международные резервы Украины за месяц сократились почти на 10%
https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... chti-na-10
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 15:03

  Trast написав:
  striped написав:По объему заявок на продажу похоже, что пошел откат, и соответственно пик на наличке был 28.33. Если это уже откат, то думаю, что около 28 пойдет откуп и 28.0 вниз мы не пробьем.

Ще раз , сьогодні був пик, про це я і писав заздалегідь,хто не має віри, може зайти в архів .
Навіть челендж зробив з призом в 300 доларів, але ніхто не вгадав-це я написав ще 2 тиждні потому.
Далі боковий до 6-8 жовтня і аж до 25 жовтня знизимося до 27,92-27, 98. :)

C какого перепугу вы решили, что сегодня был пик, а дальше вниз? После обеда более 9 млрд ОВГЗ вернут, а привлекли вчера всего 2.
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 15:08

  Dobrofey написав:
  Trast написав:
  striped написав:По объему заявок на продажу похоже, что пошел откат, и соответственно пик на наличке был 28.33. Если это уже откат, то думаю, что около 28 пойдет откуп и 28.0 вниз мы не пробьем.

Ще раз , сьогодні був пик, про це я і писав заздалегідь,хто не має віри, може зайти в архів .
Навіть челендж зробив з призом в 300 доларів, але ніхто не вгадав-це я написав ще 2 тиждні потому.
Далі боковий до 6-8 жовтня і аж до 25 жовтня знизимося до 27,92-27, 98. :)

C какого перепугу вы решили, что сегодня был пик, а дальше вниз? После обеда более 9 млрд ОВГЗ вернут, а привлекли вчера всего 2.

Тиждень почекайте, все побачите на власні очі.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 15:20

  zРадио написав:
  Teo написав:
  zРадио написав:За месяц YTM-доходность внешнего долга выросла на 5,5% (0,3 п.п.), с начала сентября - на 6,9% (0,4 п.п.), и составляет 7,8% годовых.


Как можно объяснить, более чем двукратную разницу в доходности отечественных ОВГЗ в $ и еврооблигаций в $. Эмитент один (ну почти, SPV, LPN и тд во внимание не берем), валюта одна, сроки почти идентичны.
Технологическая, институциональная, депозитарная закрытость внешнего рынка для резидентов? Юридические риски?
Какие мысли по этому поводу?


К списку препятствий доступа резидентов к бондам я бы еще добавил валютные ограничения НБУ и низкую финансовую грамотность (даже корпоративную, увы). А развитие внутреннего валютного долгового рынка тормозит исключительно государство, ИМХО. Вероятная причина - банковско-олигархическое лобби, которому не нужен сильный конкурент на рынке дешевого фондирования


К слову о валютных ограничениях. С большим удивлением обнаружил, что нашим банкам вообще запрещено приобретать отечественные суверенные евробонды.

"12-1. Банку забороняється здійснювати валютні операції з переказу іноземної валюти/гривні для придбання ним облігацій зовнішніх державних позик України."
«Про затвердження Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті» № 5 від 02.01.2019
Teo
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 15:21

  ОлегВМ написав:
  striped написав:По объему заявок на продажу похоже, что пошел откат, и соответственно пик на наличке был 28.33. Если это уже откат, то думаю, что около 28 пойдет откуп и 28.0 вниз мы не пробьем.


Неудивительно - сегодня последний день уплаты налогов, и многие дожидались максимально выгодного курса. Завтра ситуация на МБ может быть иной.

Каких ещё налогов?
sailed
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 15:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кабмин лишил региональные подразделения Налоговой и Таможни статуса юрлиц (обновлено)

https://biz.censor.net/news/3222050/kab ... _obnovleno

Ну импортеры , держитесь !
Вам все расскажут о необходимости поднятия пошлин на отдельные группы товаров .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 15:50

  Trast написав:[Якщо цю відповідь не зітруть , то ви побачите мою відповідь- 28,6 буде на 30 вересня- це пік, з 6-8 жовтня буде 27, 8.

Ви теж не вгадали!

У нас все хода записаны (с)
:D
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 15:52

  холява написав:
Ну импортеры , держитесь !
Вам все расскажут о необходимости поднятия пошлин на отдельные группы товаров .

Мне говорили, что начиная с сентября таможня просто озверела, платежи в казну взвинтили до безобразия, иногда до плюс 40% от прошлых периодов.

А с госбюджетом творятся обыкновенные чудеса,за 27 дней собрали 53 ярда,а за 29 более 71,зацените красоту игры, ловкость рук и никакого 95-го квартала.

Эти неритмичные наполнения наводят мысль на искусственность и серые схемы, возможны откровенные манипуляции и очковтирательство, а потом отдельные слуги проговариваются, что пенсионный фонд пустой, про госбюджет даже и сказать нечего, о нём только хорошо или никак.

По курсу: это даже не откат, это микропередышка и закрепление на высотах.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 15:53

  vladus17 написав:
  Trast написав:[Якщо цю відповідь не зітруть , то ви побачите мою відповідь- 28,6 буде на 30 вересня- це пік, з 6-8 жовтня буде 27, 8.

Ви теж не вгадали!

У нас все хода записаны (с)
:D

наполеон всегда прав(с)

как и оксанка на роликах. :o
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 16:36

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................30.09.2020............01.10.2020
дата розрахунку................29.09.2020.............30.09.2020
Євро...................................33,1309..................33,1643
Долар США........................28,2989..................28,3105
После полудня гривна отыграла около половины копейки.
Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия, отрабатывая вечернее падение доллара в мире. Курс евро на открытии вырос. Спред при открытии 2.5 копейки. Простояв почти час без движения, при растущем в мире долларе, за 25 минут снизились на копейку, сузили спред до рабочих 2 копеек и снова уравновесились. Теперь гривна демонстрирует укрепление как относительно доллара, так и относительно евро. Интересно, что вся прошлая неделя отличалась ранним началом и торговой активности и курсовой динамики, а на это присутствует большая пауза. Похоже, что и профессионалы не понимают, куда пойдет курс, поэтому долго прицениваются.
Справочный курс встретили котировками 28.3000 - 28.3200, что на копейку ниже открытия.
Около 12-30 сузили спред снизу на полкопейки до совсем уж узких 15 копеек. Простояв в балансе около часа, плавно снизились на копейку и снова остановились почти на час. После 15 сдели еще один шаг на полкопейки вниз.
Официальный курс встретили котировками 28.2900 - 28.3050. За день опустились на 2 копейки относительно открытия и на 3 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Относительно сегодняшнего официальный курс доллара вырос чуть более, чем на копейку, курс евро вырос на 3 копейки. Рост произошел из-за вчерашней вечерней динамики и сегодняшней динамике не соответствует.
Сессия получилась настолько спокойная, что в НБУ все заснули и задержали публикацию официальных курсов :)

Этот день в истории:
2019 - 24.1975 (+11) +412
2018 - 28.2699 (-3) +5

2017 - 26.5785 (+5)
2016 - 25.9369 (+2)

  холява написав:Ну импортеры , держитесь !
Вам все расскажут о необходимости поднятия пошлин на отдельные группы товаров

Вполне возможно, что расскажут, но как это следует из новости о переставлении кроватей?
Сибарит
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