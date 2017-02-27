Додано: Сер 30 вер, 2020 16:36

холява написав: Ну импортеры , держитесь !

Вам все расскажут о необходимости поднятия пошлин на отдельные группы товаров Ну импортеры , держитесь !Вам все расскажут о необходимости поднятия пошлин на отдельные группы товаров

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з.................30.09.2020............01.10.2020дата розрахунку................29.09.2020.............30.09.2020Євро...................................33,1309..................33,1643Долар США........................28,2989..................После полудня гривна отыграла около половины копейки.Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия, отрабатывая вечернее падение доллара в мире. Курс евро на открытии вырос. Спред при открытии 2.5 копейки. Простояв почти час без движения, при растущем в мире долларе, за 25 минут снизились на копейку, сузили спред до рабочих 2 копеек и снова уравновесились. Теперь гривна демонстрирует укрепление как относительно доллара, так и относительно евро. Интересно, что вся прошлая неделя отличалась ранним началом и торговой активности и курсовой динамики, а на это присутствует большая пауза. Похоже, что и профессионалы не понимают, куда пойдет курс, поэтому долго прицениваются.Справочный курс встретили котировками 28.3000 - 28.3200, что на копейку ниже открытия.Около 12-30 сузили спред снизу на полкопейки до совсем уж узких 15 копеек. Простояв в балансе около часа, плавно снизились на копейку и снова остановились почти на час. После 15 сдели еще один шаг на полкопейки вниз.Официальный курс встретили котировками 28.2900 - 28.3050. За день опустились на 2 копейки относительно открытия и на 3 копейки относительно вчерашнего закрытия.Относительно сегодняшнего официальный курс доллара вырос чуть более, чем на копейку, курс евро вырос на 3 копейки. Рост произошел из-за вчерашней вечерней динамики и сегодняшней динамике не соответствует.Сессия получилась настолько спокойная, что в НБУ все заснули и задержали публикацию официальных курсовЭтот день в истории:2019 - 24.1975 (+11) +4122018 - 28.2699 (-3) +52017 - 26.5785 (+5)2016 - 25.9369 (+2)Вполне возможно, что расскажут, но как это следует из новости о переставлении кроватей?