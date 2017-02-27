sailed написав:ОлегВМ написав:
Неудивительно - сегодня последний день уплаты налогов, и многие дожидались максимально выгодного курса. Завтра ситуация на МБ может быть иной.
Каких ещё налогов?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 вер, 2020 16:42
Додано: Сер 30 вер, 2020 16:48
Більшість податків (як кількісно, так і сумарно) платиться авансом (при тому розмазуються по всьому місяцю), нерідко на прохання податкової. На останній день якщо і залишає хтось таку сплату, то це мізер, і впливу на валютний ринок вони не мають. Тим більше з тих, хто залишає на останній день, не факт, що більшість для виплати використовують продаж валюти на рахунку
Додано: Сер 30 вер, 2020 17:32
Курс доллара (ПОВ, опт) 17-10:
Харьков 28.36 - 28.37 (утром 28.37 - 28.40), наблюдается курсовое разнообразие.
К вечеру офера на ряде ПОВ хорошо опустились, одна из обменок балансирует с 2-х копеечным спредом.
Но в рознице все еще светится дорогой доллар 28.50(55) в намеке на возможный возврат зеленых быков, которые могли взять паузу или как было сказано сегодня - микропередышку.
Диапазон котировок: 28.35(36) - 28.37..28.40
Чернигов 28.28 - 28.38 (28.32 - 28.42)
Сумы 28.30 - 28.40 (28.30 - 28.45)
Полтава 28.25..28.30 - 28.40 (28.33 - 28.43)
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