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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6494649564966497

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 140
В діапазоні 26-27
2%
3
27-28
9%
13
28-29
74%
104
Більше 30
14%
20
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 16:42

  sailed написав:
  ОлегВМ написав:
  striped написав:По объему заявок на продажу похоже, что пошел откат, и соответственно пик на наличке был 28.33. Если это уже откат, то думаю, что около 28 пойдет откуп и 28.0 вниз мы не пробьем.


Неудивительно - сегодня последний день уплаты налогов, и многие дожидались максимально выгодного курса. Завтра ситуация на МБ может быть иной.

Каких ещё налогов?


https://buh.ligazakon.net/ua/calendar/2020/9/30
ОлегВМ
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 16:48

  ОлегВМ написав:
https://buh.ligazakon.net/ua/calendar/2020/9/30

Більшість податків (як кількісно, так і сумарно) платиться авансом (при тому розмазуються по всьому місяцю), нерідко на прохання податкової. На останній день якщо і залишає хтось таку сплату, то це мізер, і впливу на валютний ринок вони не мають. Тим більше з тих, хто залишає на останній день, не факт, що більшість для виплати використовують продаж валюти на рахунку
motosmile
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 17:32

Курс доллара (ПОВ, опт) 17-10:

Харьков 28.36 - 28.37 (утром 28.37 - 28.40), наблюдается курсовое разнообразие.
К вечеру офера на ряде ПОВ хорошо опустились, одна из обменок балансирует с 2-х копеечным спредом.
Но в рознице все еще светится дорогой доллар 28.50(55) в намеке на возможный возврат зеленых быков, которые могли взять паузу или как было сказано сегодня - микропередышку.
Диапазон котировок: 28.35(36) - 28.37..28.40

Чернигов 28.28 - 28.38 (28.32 - 28.42)
Сумы 28.30 - 28.40 (28.30 - 28.45)
Полтава 28.25..28.30 - 28.40 (28.33 - 28.43)
Patrick
 
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