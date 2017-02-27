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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6495649664976498>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 140
В діапазоні 26-27
2%
3
27-28
9%
13
28-29
74%
104
Більше 30
14%
20
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 16:42

  sailed написав:
  ОлегВМ написав:
  striped написав:По объему заявок на продажу похоже, что пошел откат, и соответственно пик на наличке был 28.33. Если это уже откат, то думаю, что около 28 пойдет откуп и 28.0 вниз мы не пробьем.


Неудивительно - сегодня последний день уплаты налогов, и многие дожидались максимально выгодного курса. Завтра ситуация на МБ может быть иной.

Каких ещё налогов?


https://buh.ligazakon.net/ua/calendar/2020/9/30
ОлегВМ
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 16:48

  ОлегВМ написав:
https://buh.ligazakon.net/ua/calendar/2020/9/30

Більшість податків (як кількісно, так і сумарно) платиться авансом (при тому розмазуються по всьому місяцю), нерідко на прохання податкової. На останній день якщо і залишає хтось таку сплату, то це мізер, і впливу на валютний ринок вони не мають. Тим більше з тих, хто залишає на останній день, не факт, що більшість для виплати використовують продаж валюти на рахунку
motosmile
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 17:32

Курс доллара (ПОВ, опт) 17-10:

Харьков 28.36 - 28.37 (утром 28.37 - 28.40), наблюдается курсовое разнообразие.
К вечеру офера на ряде ПОВ хорошо опустились, одна из обменок балансирует с 2-х копеечным спредом.
Но в рознице все еще светится дорогой доллар 28.50(55) в намеке на возможный возврат зеленых быков, которые могли взять паузу или как было сказано сегодня - микропередышку.
Диапазон котировок: 28.35(36) - 28.37..28.40

Чернигов 28.28 - 28.38 (28.32 - 28.42)
Сумы 28.30 - 28.40 (28.30 - 28.45)
Полтава 28.25..28.30 - 28.40 (28.33 - 28.43)
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 18:22

Сибарит

Привет .
Да было уже такое .
Сейчас региональные проверяют , назначают , в тарифах можно доказать стоимость, ну и т д .

Если в одном центре посадят унтер пришебеева и он начнет просить письма о смете на производство , например амортизатора Сакс или фар Магнети Марелли , то вряд ли кому то предоставят такой документ .
Или к примеру смету на производство лобового стекла .
Короче, будут назначать стоимость .

Помните анекдот
...к раввину забегает его друг и спрашивает
....Реве , завтра денежная реформа !
Что мне делать ?
Ложить деньги на книжку или снимать ?
Вдруг открывается дверь и заходит молодая женщина и спрашивает у Реве...
У меня завтра свадьба .
Брачная ночь .
Мне в кровать в трусах ложится или без ?

Доченька , сказал Реве ,ляжешь ты в трусах или без ,тебя все равно вы.......ут .
И повернувшись к другу сказал , тебя тоже это касается .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 18:43

  zРадио написав:Кто там о незыблемости ЗВР еще неделю назад уверенно рапортовал?

Международные резервы Украины за месяц сократились почти на 10%
https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... chti-na-10


Зато клоун показал стабильность перед выборами.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 18:54

  Moneta написав:
  zРадио написав:Кто там о незыблемости ЗВР еще неделю назад уверенно рапортовал?

Международные резервы Украины за месяц сократились почти на 10%
https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... chti-na-10


Зато клоун показал стабильность перед выборами.


По прогнозам МВФ, международные резервы Украины в 2020 году сократятся до $19,3 млрд, в 2021 году достигнут показателя в $23,4 млрд, в 2022 году – $26,5 млрд.

Судя по прогнозам МВФ пока воздержится. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 19:13

  vladus17 написав:
  Trast написав:[Якщо цю відповідь не зітруть , то ви побачите мою відповідь- 28,6 буде на 30 вересня- це пік, з 6-8 жовтня буде 27, 8.

Ви теж не вгадали!

У нас все хода записаны (с)
:D

На умовах конкурсу, які я самостійно заснував, 10 копійок, туди сюди- так що вгадав.
А зараз беремо і дивимось на хлопчиків з медалями та орденами від форуму, медалі та ордена є, а користі нуль.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 19:19

  Trast написав:
  vladus17 написав:
  Trast написав:[Якщо цю відповідь не зітруть , то ви побачите мою відповідь- 28,6 буде на 30 вересня- це пік, з 6-8 жовтня буде 27, 8.

Ви теж не вгадали!

У нас все хода записаны (с)
:D

На умовах конкурсу 10 копійок, туди сюди- так що вгадав.

28,6-0,1=28,5
если сегодня такой курс, значит Динамо проиграло Генту.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 19:24

  Yuri_T написав:
  Trast написав:
  vladus17 написав:Ви теж не вгадали!

У нас все хода записаны (с)
:D

На умовах конкурсу 10 копійок, туди сюди- так що вгадав.

28,6-0,1=28,5
если сегодня такой курс, значит Динамо проиграло Генту.

Саме такий.
https://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=4083988
Востаннє редагувалось Trast в Сер 30 вер, 2020 19:28, всього редагувалось 1 раз.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 19:24

Moneta
еще не показал.
покажет, когда/если НБУ за 2 недели до выборов начнет двигать курс на 3-4% вниз и сольет на эту тупую затею еще 1-1,5% звр
matroSkin
 
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