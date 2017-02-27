Додано: Сер 30 вер, 2020 18:22

Сибарит



Привет .

Да было уже такое .

Сейчас региональные проверяют , назначают , в тарифах можно доказать стоимость, ну и т д .



Если в одном центре посадят унтер пришебеева и он начнет просить письма о смете на производство , например амортизатора Сакс или фар Магнети Марелли , то вряд ли кому то предоставят такой документ .

Или к примеру смету на производство лобового стекла .

Короче, будут назначать стоимость .



Помните анекдот

...к раввину забегает его друг и спрашивает

....Реве , завтра денежная реформа !

Что мне делать ?

Ложить деньги на книжку или снимать ?

Вдруг открывается дверь и заходит молодая женщина и спрашивает у Реве...

У меня завтра свадьба .

Брачная ночь .

Мне в кровать в трусах ложится или без ?



Доченька , сказал Реве ,ляжешь ты в трусах или без ,тебя все равно вы.......ут .

И повернувшись к другу сказал , тебя тоже это касается .