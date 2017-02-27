sailed написав:ОлегВМ написав:
Неудивительно - сегодня последний день уплаты налогов, и многие дожидались максимально выгодного курса. Завтра ситуация на МБ может быть иной.
Каких ещё налогов?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 вер, 2020 16:42
Додано: Сер 30 вер, 2020 16:48
Більшість податків (як кількісно, так і сумарно) платиться авансом (при тому розмазуються по всьому місяцю), нерідко на прохання податкової. На останній день якщо і залишає хтось таку сплату, то це мізер, і впливу на валютний ринок вони не мають. Тим більше з тих, хто залишає на останній день, не факт, що більшість для виплати використовують продаж валюти на рахунку
Додано: Сер 30 вер, 2020 17:32
Курс доллара (ПОВ, опт) 17-10:
Харьков 28.36 - 28.37 (утром 28.37 - 28.40), наблюдается курсовое разнообразие.
К вечеру офера на ряде ПОВ хорошо опустились, одна из обменок балансирует с 2-х копеечным спредом.
Но в рознице все еще светится дорогой доллар 28.50(55) в намеке на возможный возврат зеленых быков, которые могли взять паузу или как было сказано сегодня - микропередышку.
Диапазон котировок: 28.35(36) - 28.37..28.40
Чернигов 28.28 - 28.38 (28.32 - 28.42)
Сумы 28.30 - 28.40 (28.30 - 28.45)
Полтава 28.25..28.30 - 28.40 (28.33 - 28.43)
Додано: Сер 30 вер, 2020 18:22
Сибарит
Привет .
Да было уже такое .
Сейчас региональные проверяют , назначают , в тарифах можно доказать стоимость, ну и т д .
Если в одном центре посадят унтер пришебеева и он начнет просить письма о смете на производство , например амортизатора Сакс или фар Магнети Марелли , то вряд ли кому то предоставят такой документ .
Или к примеру смету на производство лобового стекла .
Короче, будут назначать стоимость .
Помните анекдот
...к раввину забегает его друг и спрашивает
....Реве , завтра денежная реформа !
Что мне делать ?
Ложить деньги на книжку или снимать ?
Вдруг открывается дверь и заходит молодая женщина и спрашивает у Реве...
У меня завтра свадьба .
Брачная ночь .
Мне в кровать в трусах ложится или без ?
Доченька , сказал Реве ,ляжешь ты в трусах или без ,тебя все равно вы.......ут .
И повернувшись к другу сказал , тебя тоже это касается .
Додано: Сер 30 вер, 2020 18:43
Зато клоун показал стабильность перед выборами.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Сер 30 вер, 2020 18:54
По прогнозам МВФ, международные резервы Украины в 2020 году сократятся до $19,3 млрд, в 2021 году достигнут показателя в $23,4 млрд, в 2022 году – $26,5 млрд.
Судя по прогнозам МВФ пока воздержится.
Додано: Сер 30 вер, 2020 19:13
На умовах конкурсу, які я самостійно заснував, 10 копійок, туди сюди- так що вгадав.
А зараз беремо і дивимось на хлопчиків з медалями та орденами від форуму, медалі та ордена є, а користі нуль.
Додано: Сер 30 вер, 2020 19:19
28,6-0,1=28,5
если сегодня такой курс, значит Динамо проиграло Генту.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 30 вер, 2020 19:24
Саме такий.
Востаннє редагувалось Trast в Сер 30 вер, 2020 19:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 30 вер, 2020 19:24
Moneta
еще не показал.
покажет, когда/если НБУ за 2 недели до выборов начнет двигать курс на 3-4% вниз и сольет на эту тупую затею еще 1-1,5% звр
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