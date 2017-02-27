Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 вер, 2020 19:28
andrein написав: Moneta написав:
Зато клоун показал стабильность перед выборами.
По прогнозам МВФ, международные резервы Украины в 2020 году сократятся до $19,3 млрд, в 2021 году достигнут показателя в $23,4 млрд, в 2022 году – $26,5 млрд.
Судя по прогнозам МВФ пока воздержится.
ИМХО, дно по ЗВР будет не в 2020-м, а в 2021-м, а ситуацию с дефицитом валюты будут спасать с помощью продажи госрезерва земли (12 млн га) и следующей stand by от МВФ.
Правда, какими бы ни были единоразовые усилия, все равно законы экономики не обманешь - ослаблять гривну до уровней ниже 30 все-равно придется...
Востаннє редагувалось
zРадио
в Сер 30 вер, 2020 19:33, всього редагувалось 2 разів.
zРадио
Повідомлень: 7633
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1384 раз.
Подякували: 3137 раз.
Профіль
7
5
3
Додано: Сер 30 вер, 2020 19:31
а что это за форум? и что за котировки?
может оно показывает максимальную выставленную, которую могли поставить вы сами.
это не источник.
такого курса сегодня нигде не было и нет.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Yuri_T
1
Повідомлень: 14966
З нами з: 09.10.08
Подякував: 2049 раз.
Подякували: 4450 раз.
Профіль
5
2
Додано: Сер 30 вер, 2020 19:34
andrein если я правильно помню, этот прогноз (19+ звр на конец 2020) был в июньском мемо с мвф - там же, где расчетный (по ввп) курс 30 на конец года. Т.е. подписан он был еще со Смолием, а "предисан" (как пессимистический прогноз) плохишам, которые не станут слушать буржуинов и не получат ни одну корзину печенья. А наоборот - дырку от бублика.
matroSkin
Повідомлень: 134
З нами з: 14.11.12
Подякував: 67 раз.
Подякували: 40 раз.
Профіль
Додано: Сер 30 вер, 2020 19:43
Откатываемся назад.
Реальные располагаемые доходы украинцев во втором квартале 2020 года сократились на 7,3%. Это стало первым падением реальных доходов с первого квартала 2016 года. Потребительские расходы домашних хозяйств за второй квартал 2020 года упали на 10,4%. Наибольшей статьей расходов за второй квартал 2020 года были «Продукты питания и безалкогольные напитки» — 42,9%.
andrein
Повідомлень: 796
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 199 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
19944
2528156
7238
1654770
Сер 30 вер, 2020 14:17 ЛОБ
514
122150