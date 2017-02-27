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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6495649664976498

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 140
В діапазоні 26-27
2%
3
27-28
9%
13
28-29
74%
104
Більше 30
14%
20
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 19:28

  andrein написав:
  Moneta написав:
  zРадио написав:Кто там о незыблемости ЗВР еще неделю назад уверенно рапортовал?

Международные резервы Украины за месяц сократились почти на 10%
https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... chti-na-10


Зато клоун показал стабильность перед выборами.


По прогнозам МВФ, международные резервы Украины в 2020 году сократятся до $19,3 млрд, в 2021 году достигнут показателя в $23,4 млрд, в 2022 году – $26,5 млрд.

Судя по прогнозам МВФ пока воздержится. :)


ИМХО, дно по ЗВР будет не в 2020-м, а в 2021-м, а ситуацию с дефицитом валюты будут спасать с помощью продажи госрезерва земли (12 млн га) и следующей stand by от МВФ.

Правда, какими бы ни были единоразовые усилия, все равно законы экономики не обманешь - ослаблять гривну до уровней ниже 30 все-равно придется...
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 30 вер, 2020 19:33, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 19:31

  Trast написав:
  Yuri_T написав:28,6-0,1=28,5
если сегодня такой курс, значит Динамо проиграло Генту.

Саме такий.
https://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=4083988

а что это за форум? и что за котировки?
может оно показывает максимальную выставленную, которую могли поставить вы сами.
это не источник.
такого курса сегодня нигде не было и нет.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 19:34

andrein
если я правильно помню, этот прогноз (19+ звр на конец 2020) был в июньском мемо с мвф - там же, где расчетный (по ввп) курс 30 на конец года.
Т.е. подписан он был еще со Смолием, а "предисан" (как пессимистический прогноз) плохишам, которые не станут слушать буржуинов и не получат ни одну корзину печенья. А наоборот - дырку от бублика.
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 19:43

Откатываемся назад.

Реальные располагаемые доходы украинцев во втором квартале 2020 года сократились на 7,3%. Это стало первым падением реальных доходов с первого квартала 2016 года.

Потребительские расходы домашних хозяйств за второй квартал 2020 года упали на 10,4%. Наибольшей статьей расходов за второй квартал 2020 года были «Продукты питания и безалкогольные напитки» — 42,9%.
andrein
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