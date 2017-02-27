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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6496649764986499>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 140
В діапазоні 26-27
2%
3
27-28
9%
13
28-29
74%
104
Більше 30
14%
20
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 19:28

  andrein написав:
  Moneta написав:
  zРадио написав:Кто там о незыблемости ЗВР еще неделю назад уверенно рапортовал?

Международные резервы Украины за месяц сократились почти на 10%
https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... chti-na-10


Зато клоун показал стабильность перед выборами.


По прогнозам МВФ, международные резервы Украины в 2020 году сократятся до $19,3 млрд, в 2021 году достигнут показателя в $23,4 млрд, в 2022 году – $26,5 млрд.

Судя по прогнозам МВФ пока воздержится. :)


ИМХО, дно по ЗВР будет не в 2020-м, а в 2021-м, а ситуацию с дефицитом валюты будут спасать с помощью продажи госрезерва земли (12 млн га) и следующей stand by от МВФ.

Правда, какими бы ни были единоразовые усилия, все равно законы экономики не обманешь - ослаблять гривну до уровней ниже 30 все-равно придется...
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 30 вер, 2020 19:33, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 19:31

  Trast написав:
  Yuri_T написав:28,6-0,1=28,5
если сегодня такой курс, значит Динамо проиграло Генту.

Саме такий.
https://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=4083988

а что это за форум? и что за котировки?
может оно показывает максимальную выставленную, которую могли поставить вы сами.
это не источник.
такого курса сегодня нигде не было и нет.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 19:34

andrein
если я правильно помню, этот прогноз (19+ звр на конец 2020) был в июньском мемо с мвф - там же, где расчетный (по ввп) курс 30 на конец года.
Т.е. подписан он был еще со Смолием, а "предписан" (как пессимистический прогноз) плохишам, которые не станут слушать буржуинов и не получат осенью ни одну, ни вторую корзину печенья. А наоборот - дырку от бублика.
Востаннє редагувалось matroSkin в Сер 30 вер, 2020 20:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 19:43

Откатываемся назад.

Реальные располагаемые доходы украинцев во втором квартале 2020 года сократились на 7,3%. Это стало первым падением реальных доходов с первого квартала 2016 года.

Потребительские расходы домашних хозяйств за второй квартал 2020 года упали на 10,4%. Наибольшей статьей расходов за второй квартал 2020 года были «Продукты питания и безалкогольные напитки» — 42,9%.
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 19:49

  Trast написав:Саме такий.
https://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=4083988

Так и по 30грн можно найти вечером в Киеве.
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 19:53

як там бумаги - віддали 10 млрд ?
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 19:53

Сибарит
Не могли бы Вы откомментировать, сегодняшняя передышка/пауза в ралли связана (отчасти) с этим?
https://www.stockworld.com.ua/ru/news/n ... sii-bankov
т.е. не с увеличением лимита, а с регулированием банками своей позиции, которая у них в этом месяце, видимо, длиииинная по доллару.
Проще говоря, может перекупившиеся банки сегодня немного лили, чтобы выполнить норматив? Или это не так и не в последний день месяца происходит?
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 20:28

  andrein написав:
По прогнозам МВФ, международные резервы Украины в 2020 году сократятся до $19,3 млрд, в 2021 году достигнут показателя в $23,4 млрд, в 2022 году – $26,5 млрд.

Судя по прогнозам МВФ пока воздержится. :)


Так года ещё не кончился.
И впереди ещё предстоят несколько крупных выплат кредиторам.
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 20:41

Держпідприємства отримують збитки при запланованих прибутках - аудит

Низка державних підприємств отримали збиток при запланованому прибутку за результатами діяльності у 2019 році.

Про це йдеться у листі Державної аудиторської служби, який передала в розпорядження ЕП експертна організація Statewatch.

Зазначається, що протягом січня - червня 2020 року органи Держаудитслужби перевірили стан затвердження та виконання фінансових планів 40 суб'єктів господарювання державного сектору економіки.

У фінансовому плані на 2019 рік окремих підприємств не передбачено отримання чистого прибутку, натомість задекларовано планові збитки. Мова йде про "Лисичанськвугілля", де було заплановано збитків на суму 755 млн грн, фактично отримано збитків на суму 368 млн грн; орган управління - Мінекоенерго.

Незважаючи на заплановані прибутки, за результатами роботи протягом 2019 року низкою підприємств фактично отримано збитки. Мова йде про:

"Чортківський комбінат хлібопродуктів" (10,4 млн грн збитків при 1,5 млн грн планового прибутку; орган управління - Держрезерв);

"Гайсинський спиртовий завод" (743 тис грн збитків при 4,496 млн грн планового прибутку; орган управління - "Укрспирт").

Крім того, значна кількість суб'єктів господарювання державного сектору економіки недоотримали запланований прибуток за результатами роботи протягом 2019 року
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 20:59

  matroSkin написав:Сибарит
т.е. не с увеличением лимита, а с регулированием банками своей позиции, которая у них в этом месяце, видимо, длиииинная по доллару.

Это ежедневные лимиты. Нельзя нарушения накапливать целый месяц.

Другое дело, что лимиты очень велики. Приближаться к ним в любую сторону чревато большими валютными рисками. Поэтому состояние перекупленности может возникнуть и без превышения лимитов.
Однако, против этой версии говорит тот факт, что последние пару недель клиентский спрос превышал предложение. Частично это превышение компенсировали интервенции НБУ, а частично продажи банков с позиции. Состояние перекупленности после длительного периода продажи маловероятно.
Сибарит
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