andrein если я правильно помню, этот прогноз (19+ звр на конец 2020) был в июньском мемо с мвф - там же, где расчетный (по ввп) курс 30 на конец года. Т.е. подписан он был еще со Смолием, а "предписан" (как пессимистический прогноз) плохишам, которые не станут слушать буржуинов и не получат осенью ни одну, ни вторую корзину печенья. А наоборот - дырку от бублика.
Востаннє редагувалось matroSkin в Сер 30 вер, 2020 20:13, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит Не могли бы Вы откомментировать, сегодняшняя передышка/пауза в ралли связана (отчасти) с этим? https://www.stockworld.com.ua/ru/news/n ... sii-bankov т.е. не с увеличением лимита, а с регулированием банками своей позиции, которая у них в этом месяце, видимо, длиииинная по доллару. Проще говоря, может перекупившиеся банки сегодня немного лили, чтобы выполнить норматив? Или это не так и не в последний день месяца происходит?
Держпідприємства отримують збитки при запланованих прибутках - аудит
Низка державних підприємств отримали збиток при запланованому прибутку за результатами діяльності у 2019 році.
Про це йдеться у листі Державної аудиторської служби, який передала в розпорядження ЕП експертна організація Statewatch.
Зазначається, що протягом січня - червня 2020 року органи Держаудитслужби перевірили стан затвердження та виконання фінансових планів 40 суб'єктів господарювання державного сектору економіки.
У фінансовому плані на 2019 рік окремих підприємств не передбачено отримання чистого прибутку, натомість задекларовано планові збитки. Мова йде про "Лисичанськвугілля", де було заплановано збитків на суму 755 млн грн, фактично отримано збитків на суму 368 млн грн; орган управління - Мінекоенерго.
Незважаючи на заплановані прибутки, за результатами роботи протягом 2019 року низкою підприємств фактично отримано збитки. Мова йде про:
"Чортківський комбінат хлібопродуктів" (10,4 млн грн збитків при 1,5 млн грн планового прибутку; орган управління - Держрезерв);
"Гайсинський спиртовий завод" (743 тис грн збитків при 4,496 млн грн планового прибутку; орган управління - "Укрспирт").
Крім того, значна кількість суб'єктів господарювання державного сектору економіки недоотримали запланований прибуток за результатами роботи протягом 2019 року
matroSkin написав:Сибарит т.е. не с увеличением лимита, а с регулированием банками своей позиции, которая у них в этом месяце, видимо, длиииинная по доллару.
Это ежедневные лимиты. Нельзя нарушения накапливать целый месяц.
Другое дело, что лимиты очень велики. Приближаться к ним в любую сторону чревато большими валютными рисками. Поэтому состояние перекупленности может возникнуть и без превышения лимитов. Однако, против этой версии говорит тот факт, что последние пару недель клиентский спрос превышал предложение. Частично это превышение компенсировали интервенции НБУ, а частично продажи банков с позиции. Состояние перекупленности после длительного периода продажи маловероятно.