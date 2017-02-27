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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 вер, 2020 21:05
да такими темпами резервы закончатся ближайшей весной и кратный девал будет неизбежен. Надо срочно поднимать учётную ставку, что они там в своём моссовете думают?
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Додано: Сер 30 вер, 2020 21:12
vitaliian написав:
да такими темпами резервы закончатся ближайшей весной и кратный девал будет неизбежен. Надо срочно поднимать учётную ставку, что они там в моссовете себе думают?
Ну так кратный девал еще больше снизит резервы в пересчете на доллар. А так девальвировали на 10-15%, глядишь бюджетные дыры залатали. Не вижу ничего смертельного, почему это резервы весной вдруг должны закончиться. Остановят девальвацию (когда захочет НБУ), перестанут и ЗВР падать. Да, неприятно кому-то наверное (у кого доходы в гривне). Такая страна. Подарков ждать не приходится.
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sailed
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Додано: Сер 30 вер, 2020 21:14
Trast написав:
А зараз беремо і дивимось на хлопчиків з медалями та орденами від форуму, медалі та ордена є, а користі нуль.
+1
Краще і не скажеш!
(прикро, що за правду - банять)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Сер 30 вер, 2020 21:17
sailed написав:
Остановят девальвацию (когда захочет НБУ), перестанут и ЗВР падать.
тут бабка надвое. имхо курс 30-35 быстро охладил бы желание покупать валюту, а потом можно снова к 27,5 вернуться чтобы не убивать экономику. Лучше конечно поднять учётную ставку до обоснованного уровня, чтобы капитал не убегал.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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Додано: Сер 30 вер, 2020 21:47
Долярчик написав: Trast написав:
А зараз беремо і дивимось на хлопчиків з медалями та орденами від форуму, медалі та ордена є, а користі нуль.
+1
Краще і не скажеш!
(прикро, що за правду - банять)
Лизнул-так лизнул......
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ROLF
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