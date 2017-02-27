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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6496649764986499

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 141
В діапазоні 26-27
2%
3
27-28
9%
13
28-29
74%
104
Більше 30
15%
21
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 21:05

  zРадио написав:Кто там о незыблемости ЗВР еще неделю назад уверенно рапортовал?

Международные резервы Украины за месяц сократились почти на 10%
https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... chti-na-10

да такими темпами резервы закончатся ближайшей весной и кратный девал будет неизбежен. Надо срочно поднимать учётную ставку, что они там в своём моссовете думают?
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 21:12

  vitaliian написав:
  zРадио написав:Кто там о незыблемости ЗВР еще неделю назад уверенно рапортовал?

Международные резервы Украины за месяц сократились почти на 10%
https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... chti-na-10

да такими темпами резервы закончатся ближайшей весной и кратный девал будет неизбежен. Надо срочно поднимать учётную ставку, что они там в моссовете себе думают?

Ну так кратный девал еще больше снизит резервы в пересчете на доллар. А так девальвировали на 10-15%, глядишь бюджетные дыры залатали. Не вижу ничего смертельного, почему это резервы весной вдруг должны закончиться. Остановят девальвацию (когда захочет НБУ), перестанут и ЗВР падать. Да, неприятно кому-то наверное (у кого доходы в гривне). Такая страна. Подарков ждать не приходится.
sailed
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 21:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Trast написав:А зараз беремо і дивимось на хлопчиків з медалями та орденами від форуму, медалі та ордена є, а користі нуль.

+1
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(прикро, що за правду - банять)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 21:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sailed написав:Остановят девальвацию (когда захочет НБУ), перестанут и ЗВР падать.
тут бабка надвое. имхо курс 30-35 быстро охладил бы желание покупать валюту, а потом можно снова к 27,5 вернуться чтобы не убивать экономику. Лучше конечно поднять учётную ставку до обоснованного уровня, чтобы капитал не убегал.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 21:47

  Долярчик написав:
  Trast написав:А зараз беремо і дивимось на хлопчиків з медалями та орденами від форуму, медалі та ордена є, а користі нуль.

+1
Краще і не скажеш!
(прикро, що за правду - банять)

Лизнул-так лизнул......
ROLF
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