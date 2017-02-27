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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6496649764986499

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 141
В діапазоні 26-27
2%
3
27-28
9%
13
28-29
74%
104
Більше 30
15%
21
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 21:05

  zРадио написав:Кто там о незыблемости ЗВР еще неделю назад уверенно рапортовал?

Международные резервы Украины за месяц сократились почти на 10%
https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... chti-na-10

да такими темпами резервы закончатся ближайшей весной и кратный девал будет неизбежен. Надо срочно поднимать учётную ставку, что они там в своём моссовете думают?
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 21:12

  vitaliian написав:
  zРадио написав:Кто там о незыблемости ЗВР еще неделю назад уверенно рапортовал?

Международные резервы Украины за месяц сократились почти на 10%
https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... chti-na-10

да такими темпами резервы закончатся ближайшей весной и кратный девал будет неизбежен. Надо срочно поднимать учётную ставку, что они там в моссовете себе думают?

Ну так кратный девал еще больше снизит резервы в пересчете на доллар. А так девальвировали на 10-15%, глядишь бюджетные дыры залатали. Не вижу ничего смертельного, почему это резервы весной вдруг должны закончиться. Остановят девальвацию (когда захочет НБУ), перестанут и ЗВР падать. Да, неприятно кому-то наверное (у кого доходы в гривне). Такая страна. Подарков ждать не приходится.
sailed
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 21:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Trast написав:А зараз беремо і дивимось на хлопчиків з медалями та орденами від форуму, медалі та ордена є, а користі нуль.

+1
Краще і не скажеш!
(прикро, що за правду - банять)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 21:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sailed написав:Остановят девальвацию (когда захочет НБУ), перестанут и ЗВР падать.
тут бабка надвое. имхо курс 30-35 быстро охладил бы желание покупать валюту, а потом можно снова к 27,5 вернуться чтобы не убивать экономику. Лучше конечно поднять учётную ставку до обоснованного уровня, чтобы капитал не убегал.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 21:47

  Долярчик написав:
  Trast написав:А зараз беремо і дивимось на хлопчиків з медалями та орденами від форуму, медалі та ордена є, а користі нуль.

+1
Краще і не скажеш!
(прикро, що за правду - банять)

Лизнул-так лизнул......
ROLF
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 22:51

  vitaliian написав:
  sailed написав:Остановят девальвацию (когда захочет НБУ), перестанут и ЗВР падать.
тут бабка надвое. имхо курс 30-35 быстро охладил бы желание покупать валюту, а потом можно снова к 27,5 вернуться чтобы не убивать экономику. Лучше конечно поднять учётную ставку до обоснованного уровня, чтобы капитал не убегал.

27 уже не будет?
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 23:12

  ROLF написав:
  Долярчик написав:+1
Краще і не скажеш!
(прикро, що за правду - банять)

Лизнул-так лизнул......

привычное дело.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 00:04

  somilitark написав:Мне говорили, что начиная с сентября таможня просто озверела, платежи в казну взвинтили до безобразия, иногда до плюс 40% от прошлых периодов.

А с госбюджетом творятся обыкновенные чудеса,за 27 дней собрали 53 ярда,а за 29 более 71,зацените красоту игры, ловкость рук и никакого 95-го квартала.

Эти неритмичные наполнения наводят мысль на искусственность и серые схемы, возможны откровенные манипуляции и очковтирательство, а потом отдельные слуги проговариваются, что пенсионный фонд пустой, про госбюджет даже и сказать нечего, о нём только хорошо или никак.



оплата НДС теоретически могла дать такой эффект - как раз время платить)))
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 00:09

  motosmile написав:
  ОлегВМ написав:
https://buh.ligazakon.net/ua/calendar/2020/9/30

Більшість податків (як кількісно, так і сумарно) платиться авансом (при тому розмазуються по всьому місяцю), нерідко на прохання податкової. На останній день якщо і залишає хтось таку сплату, то це мізер, і впливу на валютний ринок вони не мають. Тим більше з тих, хто залишає на останній день, не факт, що більшість для виплати використовують продаж валюти на рахунку


мантра об уплате налогов в последний день месяца за счет валютной выручки - уже навязла в зубах, но ее упорно повторяют. тем более, что в конце месяца платится НДС, а экспортеры НДС не платят 8)

но и с равномерностью не соглашусь - платежи конечно смещены к последней дате. и давно не слышал, чтобы налоговая просила платить авансом
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 00:10

  sailed написав:Ну так кратный девал еще больше снизит резервы в пересчете на доллар. А так девальвировали на 10-15%, глядишь бюджетные дыры залатали. Не вижу ничего смертельного, почему это резервы весной вдруг должны закончиться. Остановят девальвацию (когда захочет НБУ), перестанут и ЗВР падать. Да, неприятно кому-то наверное (у кого доходы в гривне). Такая страна. Подарков ждать не приходится.


Что значит "когда захочет НБУ"? Надеюсь, вы это не всерьез? Иначе придется признать, что НБУ в сентябре ЗАХОТЕЛ слить 2,5 млрд долларов ЗВР в унитаз, ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ослабить гривну на 5%. Нет, боюсь, он ВЫНУЖДЕН был слить 2,5 млрд долларов ЗВР, чтобы гривна ослабилась НЕ НА 15%, а на 5%...

Стоила ли эта овчинка выделки? Чисто экономически, нет. Гривну давно необходимо ослаблять, чтобы не покрывать дефицит внешнеторгового сальдо увеличением внешнего долга, а дефицит валюты на межбанке - золотовалютными резервами. Но перед выборами есть и неэкономические проявления мотивации, так что маємо шо маємо :D
zРадио
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