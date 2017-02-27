Додано: Чет 01 жов, 2020 00:42

Ukrainian написав: zРадио написав: ВЫНУЖДЕН был слить 2,5 млрд долларов ЗВР, ВЫНУЖДЕН был слить 2,5 млрд долларов ЗВР,

200 млн валютні інтервенції ;решта виплати боргу 200 млн валютні інтервенції ;решта виплати боргу

А я разве написал, что все 2,5 млрд слили на прямые валютные интервенции?Посмотри на динамику внешнего долга - на сокращении ВВП его нужно снижать, а не увеличивать (не путать с внешними долгами в национальных валютах эмитентов - ФРС и ЕЦБ, например, наоборот, чем больше напечают в кризис, тем быстрее из него выйдут)! А мы дешевой валютой финансируем импорт из тех же США и ЕС - дефицит торговли с ними растет (Карл, растет на уменьшении объемов торговли и ВВП в целом), в то время, как внутреннее производство валится. Это ли не спущенная в унитаз валюта? Она самая! Благо, поправляется это очень быстро - паритетным обменным курсом. Ждем, пока дойдет на НБУ-шных жирафовPS: скорее всего, уже дошло, но, с одной стороны, есть обязы перед нерезидентами-держателями ОВГЗ, с другой - перед избирателями...