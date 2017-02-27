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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6497649864996500

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 141
В діапазоні 26-27
2%
3
27-28
9%
13
28-29
74%
104
Більше 30
15%
21
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 00:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:ВЫНУЖДЕН был слить 2,5 млрд долларов ЗВР,

200 млн валютні інтервенції ;решта виплати боргу
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 00:41

Генеральный Адвокат Суда Европейского Союза (TJUE) Giovanni Pitruzzella в своих недавних заявлениях указывает, что государства-члены Европейского Союза могут налагать ограничения на использование банкнот в евро в качестве оплаты по соображениям общественного интереса, хотя и при соблюдении некоторых определённых условий. Другими словами, член ЕС, валютой которого является евро, может, согласно своего права, принимать нормы, цель которых заключается не в регулировании законного платежного средства, а в установлении по соображениям общественных интересов ограничений на использование наличных банкнот, выраженных в евро, в качестве средства платежа.
https://iestafeta.com/udavka-na-gorle-n ... yo-bolshe/
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Чет 01 жов, 2020 00:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 00:42

  Ukrainian написав:
  zРадио написав:ВЫНУЖДЕН был слить 2,5 млрд долларов ЗВР,

200 млн валютні інтервенції ;решта виплати боргу


А я разве написал, что все 2,5 млрд слили на прямые валютные интервенции?

Посмотри на динамику внешнего долга - на сокращении ВВП его нужно снижать, а не увеличивать (не путать с внешними долгами в национальных валютах эмитентов - ФРС и ЕЦБ, например, наоборот, чем больше напечают в кризис, тем быстрее из него выйдут)! А мы дешевой валютой финансируем импорт из тех же США и ЕС - дефицит торговли с ними растет (Карл, растет на уменьшении объемов торговли и ВВП в целом), в то время, как внутреннее производство валится. Это ли не спущенная в унитаз валюта? Она самая! Благо, поправляется это очень быстро - паритетным обменным курсом. Ждем, пока дойдет на НБУ-шных жирафов :mrgreen:

PS: скорее всего, уже дошло, но, с одной стороны, есть обязы перед нерезидентами-держателями ОВГЗ, с другой - перед избирателями...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 01:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

год назад
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vitaliy_berdinskikh
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А два года назад? 28 ноября 2018 года.
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