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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6497649864996500

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 142
В діапазоні 26-27
2%
3
27-28
9%
13
28-29
73%
104
Більше 30
15%
22
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 01:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

год назад
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ну и дополню
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Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Чет 01 жов, 2020 08:30, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
А два года назад? 28 ноября 2018 года.
Вело
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 07:58

  Вело написав:vitaliy_berdinskikh
А два года назад? 28 ноября 2018 года.

тогда ещё не было стикеров Монобанка :Р
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 08:22

Интересно, где-нибудь весной 2021 возможен откат к 26-27 за доллар?
fin
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 08:31

  fin написав:Интересно, где-нибудь весной 2021 возможен откат к 26-27 за доллар?


нет 8)
и будем надеяться, что не улетит больше 30
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 08:50

  Zebra написав:
  vitaliian написав:
  sailed написав:Остановят девальвацию (когда захочет НБУ), перестанут и ЗВР падать.
тут бабка надвое. имхо курс 30-35 быстро охладил бы желание покупать валюту, а потом можно снова к 27,5 вернуться чтобы не убивать экономику. Лучше конечно поднять учётную ставку до обоснованного уровня, чтобы капитал не убегал.

27 уже не будет?
когда нерезы выйдут и вырастет учётная ставка до 10-12% думаю вернутся 27 и 26,50 вопрос времени. Сижу в портфеле из 3 валют, частями сдаю самую дорогую и покупаю самую дешёвую.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 09:16

  fin написав:Интересно, где-нибудь весной 2021 возможен откат к 26-27 за доллар?
Теоретически, да. Но 'это никому не нужно' (с)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 09:17

  fin написав:Интересно, где-нибудь весной 2021 возможен откат к 26-27 за доллар?
Они что, по-вашему, просто так Стельмаха снимали?!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 09:18

Дивуюся, на Луганщині пожежі, а у Кропивницькому ллє і ллє...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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