Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 жов, 2020 01:45
год назад
ну и дополню
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в для польському банку українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 01 жов, 2020 06:05
vitaliy_berdinskikh А два года назад? 28 ноября 2018 года.
Вело
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Додано: Чет 01 жов, 2020 07:58
Вело написав: vitaliy_berdinskikh
А два года назад? 28 ноября 2018 года.
тогда ещё не было стикеров Монобанка :Р
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в для польському банку українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 01 жов, 2020 08:22
Интересно, где-нибудь весной 2021 возможен откат к 26-27 за доллар?
fin
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Додано: Чет 01 жов, 2020 08:31
fin написав:
Интересно, где-нибудь весной 2021 возможен откат к 26-27 за доллар?
нет
и будем надеяться, что не улетит больше 30
Shaman
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Додано: Чет 01 жов, 2020 08:50
Zebra написав: vitaliian написав: sailed написав:
Остановят девальвацию (когда захочет НБУ), перестанут и ЗВР падать.
тут бабка надвое. имхо курс 30-35 быстро охладил бы желание покупать валюту, а потом можно снова к 27,5 вернуться чтобы не убивать экономику. Лучше конечно поднять учётную ставку до обоснованного уровня, чтобы капитал не убегал.
27 уже не будет?
когда нерезы выйдут и вырастет учётная ставка до 10-12% думаю вернутся 27 и 26,50 вопрос времени. Сижу в портфеле из 3 валют, частями сдаю самую дорогую и покупаю самую дешёвую.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Додано: Чет 01 жов, 2020 09:16
fin написав:
Интересно, где-нибудь весной 2021 возможен откат к 26-27 за доллар?
Теоретически, да. Но 'это никому не нужно' (с)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
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Додано: Чет 01 жов, 2020 09:17
fin написав:
Интересно, где-нибудь весной 2021 возможен откат к 26-27 за доллар?
Они что, по-вашему, просто так Стельмаха снимали?!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
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Додано: Чет 01 жов, 2020 09:18
Дивуюся, на Луганщині пожежі, а у Кропивницькому ллє і ллє...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
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