Додано: Чет 01 жов, 2020 11:48

Цікава стаття.Практично все, що там написано. тут на форумі озвучувалось форумчанами.Наведу три цитати із статті:1) "Минулого тижня у них курс "випав з рук". Не знаю, чим керуються ці люди, коли думають, що можуть вивести курс на певний показник і там його тримати. Таке відчуття, що вони ніколи не були в ринку. Вони пригнали гривню до "28" і далі вона сама стала рухатись в бік 29 за долар", – заявив Угляниця."2) ""З урахуванням невтішної статистики захворюваності на COVID-19, ми не впевнені, що відновлення до докризових рівнів взагалі станеться у короткостроковій перспективі. На мою думку, внутрішній попит буде ще довгий час пригніченим", – заявив Гелетій в інтерв'ю Liga.net. Він очікує, що гривня повернеться до зміцнення з початком продажу нового врожаю. "3)"Бізнес словам представників НБУ не вірить. Голова інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала заявив, що судячи з інтервенцій на міжбанківському валютному ринку, які Нацбанк проводив останні півтора місяці, "всім гравцям стало зрозуміло, що НБУ буде підігравати або допомагати виконати ті завдання, які озвучив президент і які закладені бюджеті".Як резюме. НБУ перестав бути незалежним, але робить свою роботу так, що її не помітиш неозброєним оком. Загалом я розумію, чому вони зробили саме так і в принципі це не є погано. АЛЕ... Де ґарантії, що під час таких дій хтось не мав інсайду? Де ґаррантії, що керівництво НБУ "обкатавши" такі процедури не почне ними зловживати? Де ґарантії, що ми завжди зможемо розпізнати що рухає міжбанком - ринок чи НБУ.Висновок. Дії НБУ нагадують лікування симптомів хвороби а не джерела його виникнення. Функція НБУ бути таким собі жарознижувальним яке не дозволяє температурі вийти за певні межі. А ми бачимо що останнім часом це жарознижувальне почали приймати в профілактичних цілях. Не до добра це. Не до добра...Ф. нарешті підняли біди на 5 коп. 28,25/28,35