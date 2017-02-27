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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6499650065016502>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 144
В діапазоні 26-27
2%
3
27-28
9%
13
28-29
73%
105
Більше 30
16%
23
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 11:18

Тем временем:

Плавный (не драматический, но устойчивый) выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ продолжается:

- за последний день ( 01 окт к 30 сент ): -1.26 млрд ( 81,377 - 82,637 млрд грн)
- за посленюю неделю ( 01 окт к 24 сент ): -1.72 млрд ( 81,377 - 83,098 млрд грн)
- за последний месяц ( 01 окт к 01 сент ): -4.85 млрд ( 81,377 - 86,230 млрд грн)

Всплеск последнего дня, судя по всему, был вызван масштабным погашением накануне, в остальном - динамика без особых изменений.

Стабильность результата - признак мастерства! :D

Стоит отметить, что в пересчете на доллар имеем порядка 60 млн в неделю - существенно меньше, чем интервенции НБУ в последние недели роста курса. Так что не во всем виноваты нерезиденты...

(Полная картина здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills)
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 11:21

Межбанк
10:39
Citibank активно покупает валюту по 28,32 и провоцирует остальных покупателей. За последние 15 минут прошло сделок больше, чем на 40 млн. долларов.
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 11:24

Да, похоже откат закончился так толком и не начавшись.
Объемы межбанка.

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VALONI
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 11:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  VALONI написав:Да, похоже откат закончился так толком и не начавшись

Чекаємо 6-8го числа, а там іііііііююююююхххххххааааааааааааа..... вниз!(на пару десятків копійок... поступово до ~ 27,90) :)
Прогноз не мій, а пана Траста!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 11:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Цікава стаття.
https://www.epravda.com.ua/publications ... /1/665755/
Практично все, що там написано. тут на форумі озвучувалось форумчанами.
Наведу три цитати із статті:
1) "Минулого тижня у них курс "випав з рук". Не знаю, чим керуються ці люди, коли думають, що можуть вивести курс на певний показник і там його тримати. Таке відчуття, що вони ніколи не були в ринку. Вони пригнали гривню до "28" і далі вона сама стала рухатись в бік 29 за долар", – заявив Угляниця."
2) ""З урахуванням невтішної статистики захворюваності на COVID-19, ми не впевнені, що відновлення до докризових рівнів взагалі станеться у короткостроковій перспективі. На мою думку, внутрішній попит буде ще довгий час пригніченим", – заявив Гелетій в інтерв'ю Liga.net. Він очікує, що гривня повернеться до зміцнення з початком продажу нового врожаю. "
3)"Бізнес словам представників НБУ не вірить. Голова інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала заявив, що судячи з інтервенцій на міжбанківському валютному ринку, які Нацбанк проводив останні півтора місяці, "всім гравцям стало зрозуміло, що НБУ буде підігравати або допомагати виконати ті завдання, які озвучив президент і які закладені бюджеті".

Як резюме. НБУ перестав бути незалежним, але робить свою роботу так, що її не помітиш неозброєним оком. Загалом я розумію, чому вони зробили саме так і в принципі це не є погано. АЛЕ... Де ґарантії, що під час таких дій хтось не мав інсайду? Де ґаррантії, що керівництво НБУ "обкатавши" такі процедури не почне ними зловживати? Де ґарантії, що ми завжди зможемо розпізнати що рухає міжбанком - ринок чи НБУ.
Висновок. Дії НБУ нагадують лікування симптомів хвороби а не джерела його виникнення. Функція НБУ бути таким собі жарознижувальним яке не дозволяє температурі вийти за певні межі. А ми бачимо що останнім часом це жарознижувальне почали приймати в профілактичних цілях. Не до добра це. Не до добра...
Ф. нарешті підняли біди на 5 коп. 28,25/28,35
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 11:51

Під грушею з Нового року


Вітаюсь совсіма!

2020__Зараз_Відсоток
0,3800 0,3610 -5,00(-2,63-2,37) RUB 1
гривня______9,6776(8,7907+0,8869) % чистий прибуток по депозитах з початку року
30,900 36,575 18,4(18,0+0,4) GBP 3
23,800 28,275 18,8(15,9+2,9) USD 2
16,495 19,725 19,6(20,6-1,0) AUD 4
26,550 33,085 24,6(23,6+1,0) EUR 5
24,250 30,675 26,5(25,6+0,9) CHF 6
1157,5 1737,5 50,1(52,5-2,4) XAU 7

Перша колонка курс на початок 2020, друга - курс на 01.10.2020 початок дня, третя - відсоткова зміна, актив, місце в попереднєму місяці. Курс - це середина дійсно доступних мені курсів купівлі-продажу. На горі в таблиці більші збитки :(

По року, тільки рублю гірше. За місяць відносно гривні втратили рубЪ, австралієць (сировинні валюти) і золото. Більше всіх втрало золото. На другому місті рубЪ. Сама гривня втратила відносно фунта, доляра, євро і франка. Більше всіх здобув доляр, виправивши свої втрати попереднього місяця і повернув своє третє з гори місце випхнувши фунт на його друге.

Порахуємо свій прибуток (втрати гривні) через кошик! З такими відсотками по гривні хочу змінити кошик таким чином

XAU - 28%; CHF - 4%; USD - 20,5%; EUR - 10%;
AUD - 0%;GBP — 4%; UAH - 33,5%; RUB — 0%.

Тобто лишаю третину гривні і підіймаю долю доляра.

Зміна за місяць маємо:
(28*(-2,4)+4*0,9+20,5*2,9+10*1,0+0*(-1,0)+4*0,4+33,5*0,8869+0*(-0,26))/100 = 0,3716%(0,4691%)

Знову трохи, а таки підросли!

На сьогодні, з початку року маємо:

(28*50,1+4*26,5+20,5*18,8+10*24,6+0*19,6+4*18,4+33,5*9,6776+0*(-5))/100 = 25,3800%(24,6174%)

Виросли.

Якщо привести до року, маємо 25,3800/9*12= 33,84%(36,93%), знову припали :-(


ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 11:52

  andrein написав:Межбанк
10:39
Citibank активно покупает валюту по 28,32 и провоцирует остальных покупателей. За последние 15 минут прошло сделок больше, чем на 40 млн. долларов.

А кто знает, сколько всего нерезидентам осталось вывести денег из ОВГЗ?
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 11:54

  VALONI написав:Да, похоже откат закончился так толком и не начавшись.
Объемы межбанка.

Якщо вірити
  andrein написав:Межбанк
10:39 Citibank активно покупает валюту по 28,32 и провоцирует остальных покупателей. За последние 15 минут прошло сделок больше, чем на 40 млн. долларов.

то треба трішки часу щоб нерези переварили гривню яку їм видали. А далі будемо дивитись. Швидше за все спочатку "отоварюються" ті яким все одно який курс - лиш би вийти. Сітібанк завжди скуповує дуже акуратно. Довго так тривати не буде.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 12:03

  andrein написав:Межбанк
10:39
Citibank активно покупает валюту по 28,32 и провоцирует остальных покупателей. За последние 15 минут прошло сделок больше, чем на 40 млн. долларов.

Справедливости ради, стоит отменить, что на криптобирже kuna курс 28.12 сейчас.

Я по 29 продал там 1000 USDT.
Сейчас по 28.13 откупил их обратно.

Это удобнее, чем бегать по обменкам. И амплитуда колебаний там интереснее.
Ежедневные объемы торгов по паре USDT/UAH составляют до 200 тысяч USDT, ликвидность отличная и маржа отличная, практически всегда 1-2 копейки. Правда комиссия 0.25% за сделку (для VIP-аккаунтов 0%)

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Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 12:14

Zebra
ты такой продвинутый, аж страшно.
а винда пиратская))
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Yuri_T
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