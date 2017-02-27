Плавный (не драматический, но устойчивый) выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ продолжается:
- за последний день ( 01 окт к 30 сент ): -1.26 млрд ( 81,377 - 82,637 млрд грн) - за посленюю неделю ( 01 окт к 24 сент ): -1.72 млрд ( 81,377 - 83,098 млрд грн) - за последний месяц ( 01 окт к 01 сент ): -4.85 млрд ( 81,377 - 86,230 млрд грн)
Всплеск последнего дня, судя по всему, был вызван масштабным погашением накануне, в остальном - динамика без особых изменений.
Стабильность результата - признак мастерства!
Стоит отметить, что в пересчете на доллар имеем порядка 60 млн в неделю - существенно меньше, чем интервенции НБУ в последние недели роста курса. Так что не во всем виноваты нерезиденты...
VALONI написав:Да, похоже откат закончился так толком и не начавшись
Чекаємо 6-8го числа, а там іііііііююююююхххххххааааааааааааа..... вниз!(на пару десятків копійок... поступово до ~ 27,90) Прогноз не мій, а пана Траста!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Цікава стаття. https://www.epravda.com.ua/publications ... /1/665755/ Практично все, що там написано. тут на форумі озвучувалось форумчанами. Наведу три цитати із статті: 1) "Минулого тижня у них курс "випав з рук". Не знаю, чим керуються ці люди, коли думають, що можуть вивести курс на певний показник і там його тримати. Таке відчуття, що вони ніколи не були в ринку. Вони пригнали гривню до "28" і далі вона сама стала рухатись в бік 29 за долар", – заявив Угляниця." 2) ""З урахуванням невтішної статистики захворюваності на COVID-19, ми не впевнені, що відновлення до докризових рівнів взагалі станеться у короткостроковій перспективі. На мою думку, внутрішній попит буде ще довгий час пригніченим", – заявив Гелетій в інтерв'ю Liga.net. Він очікує, що гривня повернеться до зміцнення з початком продажу нового врожаю. " 3)"Бізнес словам представників НБУ не вірить. Голова інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала заявив, що судячи з інтервенцій на міжбанківському валютному ринку, які Нацбанк проводив останні півтора місяці, "всім гравцям стало зрозуміло, що НБУ буде підігравати або допомагати виконати ті завдання, які озвучив президент і які закладені бюджеті".
Як резюме. НБУ перестав бути незалежним, але робить свою роботу так, що її не помітиш неозброєним оком. Загалом я розумію, чому вони зробили саме так і в принципі це не є погано. АЛЕ... Де ґарантії, що під час таких дій хтось не мав інсайду? Де ґаррантії, що керівництво НБУ "обкатавши" такі процедури не почне ними зловживати? Де ґарантії, що ми завжди зможемо розпізнати що рухає міжбанком - ринок чи НБУ. Висновок. Дії НБУ нагадують лікування симптомів хвороби а не джерела його виникнення. Функція НБУ бути таким собі жарознижувальним яке не дозволяє температурі вийти за певні межі. А ми бачимо що останнім часом це жарознижувальне почали приймати в профілактичних цілях. Не до добра це. Не до добра... Ф. нарешті підняли біди на 5 коп. 28,25/28,35
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Перша колонка курс на початок 2020, друга - курс на 01.10.2020 початок дня, третя - відсоткова зміна, актив, місце в попереднєму місяці. Курс - це середина дійсно доступних мені курсів купівлі-продажу. На горі в таблиці більші збитки
По року, тільки рублю гірше. За місяць відносно гривні втратили рубЪ, австралієць (сировинні валюти) і золото. Більше всіх втрало золото. На другому місті рубЪ. Сама гривня втратила відносно фунта, доляра, євро і франка. Більше всіх здобув доляр, виправивши свої втрати попереднього місяця і повернув своє третє з гори місце випхнувши фунт на його друге.
Порахуємо свій прибуток (втрати гривні) через кошик! З такими відсотками по гривні хочу змінити кошик таким чином
Якщо привести до року, маємо 25,3800/9*12= 33,84%(36,93%), знову припали
ВО
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
VALONI написав:Да, похоже откат закончился так толком и не начавшись. Объемы межбанка.
Якщо вірити
andrein написав:Межбанк 10:39 Citibank активно покупает валюту по 28,32 и провоцирует остальных покупателей. За последние 15 минут прошло сделок больше, чем на 40 млн. долларов.
то треба трішки часу щоб нерези переварили гривню яку їм видали. А далі будемо дивитись. Швидше за все спочатку "отоварюються" ті яким все одно який курс - лиш би вийти. Сітібанк завжди скуповує дуже акуратно. Довго так тривати не буде.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Я по 29 продал там 1000 USDT. Сейчас по 28.13 откупил их обратно.
Это удобнее, чем бегать по обменкам. И амплитуда колебаний там интереснее. Ежедневные объемы торгов по паре USDT/UAH составляют до 200 тысяч USDT, ликвидность отличная и маржа отличная, практически всегда 1-2 копейки. Правда комиссия 0.25% за сделку (для VIP-аккаунтов 0%)